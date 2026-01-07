FUTBOL PLATJA
El torrenc Llorenç Gómez torna a l'arena i jugarà amb River Plate el Campionat argentí 2026
El torrenc Llorenç Gómez ja té el seu primer equip en el seu retorn al futbol platja. Gómez jugarà durant aquest mes de gener el Campionat Argentí amb l'històric River Plate.
Fa unes setmanes, Llorenç Gómez va anunciar el seu retorn després d'haver de tancar la seva etapa com a professional fa quatre anys per culpa de les lesions. «River Plate serà el primer club amb el qual tornaré a la competició de màxima exigència», va apuntar. El club argentí, a través del seu capità Fermín Carranza, va destacar que la incorporació de Llorenç era «prioritària» després de saber el retorn de l'estrella torrenca a la competició de màxim nivell. Redacció