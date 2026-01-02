Atletisme
El reusenc Abdessamad Oukhelfen i la vallenca Marta Galimany guanyen la 10k Cursa dels Nassos
Uns 13.000 esportistes van participar a la popular carrera barcelonina, que va comptar amb una participació rècord
El reusenc Abdessamad Oukhelfen i la vallenca Marta Galimany van ser dimecres els guanyadors de la 10k de la Cursa dels Nassos 2025. Els dos esportistes van fer una marca de 27'59 i 31'34, respectivament, i van aconseguir el rècord de la prova. A més, la corredora de Valls va aconseguir el rècord de Catalunya de la distància. La tradicional cursa de Barcelona va comptar amb una participació de rècord amb 13.000 corredors.
Oukhelfen constava, inicialment, inscrit a la prova internacional de 5 quilòmetres però finalment, va decidir participar a la carrera popular sobre el doble de distància. El fondista va aconseguir la primera posició amb un temps rècord, 27'59. En segona posició va arribar Ismail Mehrak amb 29'14 i va tancar el podi Annasse Mahboub amb 29'14.
Per Marta Galimany aquesta va ser la seva victòria número set a la Cursa dels Nassos. La vallenca de 40 anys va aconseguir un nou rècord de Catalunya amb un temps de 31'34. La segona posició va ser per a Douae Ouboukir amb 32'40 i la tercera per a Carla Domínguez amb 33'45.