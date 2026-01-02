FUTBOL
El Nàstic afronta el 2026 amb la il·lusió i l'ambició de completar l'anhelat ascens
El conjunt de Cristóbal Parralo reprèn el camí a la Primera Federació dissabte al camp del Juventud de Torremolinos
Any nou, vida nova, però amb el mateix objectiu per al Nàstic de Tarragona. El conjunt grana afronta el 2026 amb la il·lusió i l’ambició d’assolir l’anhelat ascens a Segona, una gesta que s’ha escapat de les mans sempre a l’últim moment.
El Nàstic ha deixat enrere ja un 2025 que va tornar a deixar un regust amarg. Després del cop contra el Málaga, l’equip encapçalat per Dani Vidal es va tornar a aixecar i il·lusionar. A setmanes per acabar la competició, i el play-off a tocar, va ser destituït per donar entrada a Luis César. L’històric tècnic de l’ascens a Primera va ser l’encarregat de lluitar per l’ascens. En el play-off es va viure la nit màgica a Múrcia per arribar a la final, però la derrota per 1-3 al Nou Estadi va ser molt dolorosa i, el 22 de juny a Zubieta, l’equip va morir a tocar del miracle.
A l’estiu va haver-hi un canvi d’era. Jugadors clau com Joan Oriol, Alberto Varo, Pol Domingo i Pablo Fernández, entre altres, van deixar l’equip després de ser els ídols de l’afició. El nou projecte es va tornar a fonamentar en Luis César, fins que el Nou Estadi va dictar sentència després de la derrota per 0-3 contra l’Atlético Madrileño on va carregar contra la directiva i l’entrenador.
Amb Cristóbal Parralo, el Nàstic recupera la il·lusió i busca que aquest 2026 sigui l’any de posar fi a les llàgrimes al mes de juny. L’equip ho fa amb més de 8.000 socis al costat, una xifra que, en els darrers anys, ha mantingut un creixement constant. Malgrat no obtenir el premi final, el club sí que ha reenganxat la il·lusió a l’afició. Aquest dissabte, el camí del Nàstic el 2026 es reprèn al camp del Juventud de Torremolinos. Ho fa en novena posició i només un punt de distància respecte al play-off d’ascens. Al davant té dos partits per acabar la primera volta, el primer en terres malaguenyes.
Un dels pitjors locals
El Juventud Torremolinos és el primer equip en posicions de descens. El conjunt andalús acaba d’aterrar a la categoria i lluita per a la salvació amb l’objectiu de convertir el seu estadi en un fortí. De moment, no ho està aconseguint perquè només suma dues victòries. Això sí, només dos equips han sortit del municipal del Pozuelo amb els tres punts.
El duel presenta bastants similituds al viscut contra l’Antequera per tancar l’any. De nou, el Nàstic viatja a terres malaguenyes per enfrontar-se a un estadi modest, però amb impacte des de la grada. El partit es presenta com una prova de foc per a la concentració dels dos equips. Amb les vacances de Nadal tan recents, serà l’equip que millor s’hagi recuperat el que s’emportarà els punts.
El conjunt dirigit per Antonio Calderón basa la seva confiança en el talent dels atacants Camacho i Ibán Ribeiro. L’extrem i el punta són els màxims golejadors de l’equip amb 4 gols cadascú. A més, també compten amb la veterania de Pito Camacho, jugador que també fa brillar l’estil de joc directe que abandera l’equip andalús.
Aquesta serà la primera prova de l’any. En les darreres dues temporades, l’equip ha assolit una la victòria amb golejada en el primer partit de l’any, una bona tradició que continuar aquest 2026.