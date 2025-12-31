FUTBOL
Josep Calavera i Andy Escudero, desitjos difícils a la llista del Nàstic de Tarragona
Els dos futbolistes tenen talent contrastat a la categoria i han vestit de grana, però tenen més clubs interessats
El Nàstic de Tarragona es comença a moure en el mercat de fitxatges d’hivern. És una realitat que, per al conjunt grana, la màxima prioritat ara mateix és solucionar les sortides, però això no impedeix començar a preguntar i fixar-se en els reforços. En aquesta llista per als Reis d’Orient hi ha dos noms: Andy Escudero i Josep Calavera.
Escudero i Calavera són dos jugadors d’un talent més que contrastat a la categoria, però que ara mateix no compten amb protagonisme per als seus clubs. En definitiva, són dos caramels en el mercat d’hivern que han despertat l’interès de molts equips. Pel que fa a Calavera, el periodista tinerfeny Manoj Daswani, del mitjà El Día, va apuntar que tant l’Hércules com el Nàstic han preguntat per la disponibilitat del jugador.
El de Cabra del Camp es va incorporar al projecte ambiciós del Tenerife, un dels favorits a assolir l’ascens, aquest estiu. Després de mitja temporada, l’escassa participació de Calavera a l’onze d’Álvaro Cervera –només dues titularitats–, l’ha posat en posició d’abandonar el club.
En una situació similar es troba Andy Escudero. L’extrem alacantí va ser un dels pals de paller del Ceuta per assolir l’ascens a Segona Divisió l’any passat. Enguany, però, ha perdut tota la presència a Segona Divisió, on només ha disputat 90 minuts repartits en dos encontres.
Primer les sortides
El primer dels esculls a superar és el de les sortides. Ara mateix, el Nàstic no té cap fitxa lliure, així que, per fitxar, primer han de marxar jugadors. En aquest punt se centren tots els esforços als despatxos, una tasca que no és fàcil en tant que s’han d’arribar a acords amb els homes que no compten amb la confiança del tècnic, com David Juncà i Wilfrid Kaptoum.
La competència
Una vegada superat la primera dificultat, el següent pas és la lluita acarnissada als despatxos. En el mercat d’hivern, jugadors amb talent i potencial de ser diferencials a la categoria són escassos. En gran part, perquè els que volen canviar d’equip són els que, com Escudero i Calavera, no compten amb minuts. D’aquesta manera, tots dos han atret l’atenció d’altres projectes de la categoria com l’Hércules i, en el cas d’Escudero, també el Cartagena.
L’interès de molts sol provocar el retard de les operacions i una lluita en les negociacions que també s’ha d’ajustar a les capacitats econòmiques del Nàstic. Fa només unes setmanes, el club va anunciar un desajust d’uns 600.000 euros al pressupost d’aquest curs.
Amb tot, són dues figures de qualitat per reforçar la columna vertebral grana. Andy Escudero té la polivalència de poder ocupar la banda esquerra i la posició de mitja punta, adaptant-se així a les necessitats de Cristóbal Parralo i combinar-se amb Jaume Jardí. D’altra banda, Josep Calavera s’erigeix com aquella figura que facilitaria la sortida de la pilota grana i seria capaç de vertebrar el joc des de la medul·lar.
Calavera i Escudero encapçalen la llista per als Reis d’Orient, tot i que la direcció esportiva ja guarda alternatives i reforços en les posicions defensives. El mercat tot just acaba de començar.