FUTBOL
Els mercats d’hivern del Nàstic: un encert destacat per temporada i algunes decepcions
Jugadors com Migue Leal, Alan Godoy, Marc Fernández i Dani Romera van tenir un bon impacte
El Nàstic es troba a les portes de l’esperat mercat de fitxatges d’hivern que s’obre oficialment el 2 de gener. Aquest període d’un mes és l’esperança dels equips per fitxar jugadors que arreglin les carències mostrades en el primer tram de la temporada. El conjunt grana ha tirat una moneda a l'aire cada temporada i, tot i patir moltes creus, sempre s'ha assegurat un encert.
Des que el Nàstic es troba en Primera Federació, sempre ha incorporat un jugador en aquest mercat. El curs 21/22, el Nàstic de Raül Agné necessitava gol per aixecar el vol i lluitar per l’ascens. Llavors, es van fer tres moviments, dels quals Dani Romera va brillar com ariet desitjat amb set gols i una assistència. Ell va ser un dels grans protagonistes d’aquell Nàstic que va morir a la final de Vigo, mentre que Elías Pérez i Juan Camilo Becerra no van destacar i, pel que fa al segon, va ser tota una decepció.
L’any següent, l’equip només va fer un moviment en un mes de gener marcat per la marxa de Raül Agné i l’entrada d’Iñaki Alonso. Llavors va arribar Marc Fernández, un jugador que, llavors, va ajudar a l’equip com un referent i, amb el pas de les temporades, es va establir com una figura important al vestuari grana.
El curs 23-24, el Nàstic de Dani Vidal necessitava, de nou, pólvora, perquè la defensa formada per Nacho i Trigueros demostrava ser de les millors de la categoria. Llavors, l’equip va fer una aposta per Alan Godoy. De la mateixa manera que Dani Romera en el passat, era un jugador que baixava de Segona després de tenir poques oportunitats. Després d’un període d’adaptació, va ser l’estrella d’un Nàstic il·lusionant que va caure contra el Málaga. En aquell període també es va incorporar Álex Mula, l’extrem que sí que arribava com un referent, però al final va acabar sense destacar.
L’any passat va ser el més mogut de tots. Es van executar un total de quatre moviments, dels quals només es va encertar en un. Migue Leal, jugador sense equip, va agafar l’oportunitat i, amb la seva potència en els duels i capacitat ofensiva, va desbancar a Pol Domingo de la titularitat. La resta, però, van sortir creu. Borja Granero i David Juncà no van estar a l’altura de les expectatives, el primer perquè va patir un calvari amb les lesions i, el segon, no va poder superar a Joan Oriol i, actualment, també és un dels jugadors que menys minuts ha disputat. Finalment, Roberto Torres va ser el major desencís i, malgrat tenir oportunitats, va mostrar un nivell molt per sota de l’esperat.
Apostes
El risc en el mercat d’hivern és elevat. S’espera millorar la plantilla i els jugadors són escassos i difícils de trobar. En aquests darrers quatre anys, els fitxatges han sigut apostes: futbolistes que no han gaudit de protagonisme i volen reivindicar-se al Nàstic. Els jugadors amb cartell a la categoria són molt desitjats i provoquen serials, com el que va provocar Alan Godoy l’any passat.