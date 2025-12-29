FUTBOL
Torres, Juncà, Kaptoum, Almpanis i Álvaro García: els cinc jugadors menys utilitzats del Nàstic
Els grana no han quallat a l'onze ni tampoc des de la banqueta ni amb Luis César ni amb Cristóbal Parralo en aquest primer tram de curs
El Nàstic afronta amb expectació els darrers dies abans de tancar el 2025. El mercat d’hivern s’aproxima amb les necessitats carregades de l’inici de curs. Tot i que encara queden dues jornades per acabar la primera volta, la competició ja ha deixat una llista de cinc jugadors que, fins ara, han sigut els menys utilitzats sigui amb Luis César o Cristóbal Parralo.
A aquesta llista hi apareixen els migcampistes Fernando Torres i Wilfrid Kaptoum, els defensors Álvaro García i David Juncà i l’atacant Christos Almpanis. A més, també s’ha de sumar el nom de Toni Fuidias. El porter cedit pel Girona, com a meta suplent, acumula 360 minuts. Malgrat només disputar els tres primers partits, no és el jugador menys utilitzat.
Fernando Torres és el primer a la llista amb només 180 minuts. El migcampista va aterrar aquest passat estiu en forma de cessió del Boyacá Patriotas FC de Colòmbia. Torres va arribar a la pretemporada i, després d’un període de prova, va convèncer al llavors tècnic grana Luis César per fitxar per l’entitat grana. Amb tot, la confiança no es va allargar a la lliga, perquè només ha disputat 4 partits des de la banqueta i un de titular a la Copa del Rei.
Qui el segueix amb 208 minuts és David Juncà. El de Riumors va ser l’aposta de l’entitat grana per quedar-se com a segon lateral esquerre. Amb tot, problemes amb les lesions i errors com el patit al camp de l’Europa van provocar el seu ostracisme. De fet, no va entrar en la convocatòria en el darrer partit contra l'Antequera i Álvaro García competeix en la seva posició. Com a Torres, només ha jugat 5 partits, un de titular a la Copa i quatre a la lliga, dos com a titular.
Wilfrid Kaptoum és el tercer a la llista. El camerunès també es va incorporar a l’estiu després de superar el període de prova a la pretemporada. Arribava amb el cartell, el talent i l’experiència per aportar un salt de qualitat al mig del camp i, fins i tot, va debutar amb el gol de la victòria en el primer partit, però no ha tingut continuïtat. Només ha jugat 230 minuts, la majoria amb Luis César. De fet, amb Parralo només va jugar els primers 45 minuts contra el Real Murcia, el dia del seu debut a la banqueta. Des de llavors, Kaptoum no ha sumat ni un sol minut.
Pel que fa a l’atac, Christos Almpanis ha sigut el jugador més damnificat. Amb 380 minuts, és l’atacant menys utilitzat amb diferència, tenint en compte la importància que ha agafat Juanda Fuentes amb Parralo. El grec, cedit per l’Andorra, va aconseguir un gol i una assistència amb l’equip, però sempre ha sigut un jugador de reforç des de la banqueta. Aquesta condició de revulsiu la va perdre amb Parralo. Amb ell, només ha disputat 27 minuts repartits en tres partits. Finalment, Álvaro García tanca la llista amb 432 minuts. García va ser el fitxatge d’emergència grana per tapar el lateral esquerre amb les baixes de Juncà i Moi Delgado i, des que l’andalús va poder tornar a jugar, només ha fet acte de presència en sistema de tres defensors. Enric Pujol, que només compta amb uns 60 minuts més, ha demostrat ser el tercer central en la llista de prioritats, suplint a David Alba en els darrers tres partits, mentre que García s'estableix a la banda esquerra, tot i ser central. Amb tot, el manxec és el jugador de la llista que més partits encadena.
Els cinc jugadors entren en aquest període de canvis que és el mercat d'hivern com els menys utilitzats en aquest primer tram de la temporada. Per poder fitxar, el Nàstic necessita alliberar fitxes i aquests es plantegen amb els jugadors amb més opcions de situar-se a la rampa de sortida, cadascú amb la seva condició particular.