FUTBOL
El Nàstic torna a la feina després de Nadal amb un entrenament a porta tancada
Els de Cristóbal Parralo van fer ahir la primera sessió i comencen a preparar-se de cara a la pròxima jornada al camp del Juventud Torremolinos
El Nàstic de Tarragona va tornar ahir a la feina després de l’aturada per les festes de Nadal. Els jugadors es van posar a les ordres de Cristóbal Parralo en el que va ser la primera presa de contacte per posar-se a to físic a porta tancada. És una pràctica habitual aquesta temporada que les sessions d’entrenaments es facin prohibint l’entrada a qualsevol aficionat o curiós i el d’ahir no va ser l’excepció. De fet, l’únic entrenament que va permetre afició va ser la primera sessió de Cristóbal Parralo, una limitada a la càrrega física.
El conjunt grana ja comença a preparar-se per començar l'any amb bon peu. El següent objectiu és el duel a domicili al camp del Juventud Torremolinos. D'aquesta manera, el Nàstic va tancar l'any amb una amarga derrota en terres malaguenyes contra l'Antequera per 4-2 i buscarà encetar el curs també a la província de Màlaga amb una victòria. Aquest encontre serà dissabte 3 de gener a les 16 hores.