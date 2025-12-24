FUTBOL
Pau Martínez o Juanda Fuentes: la gran batalla per ser l’extrem del Nàstic
Els dos futbolistes busquen consolidar el seu lloc a l’atac titular del conjunt grana on els minuts van cars
Cristóbal Parralo ja fa set jornades que s’asseu a la banqueta del Nàstic de Tarragona. I, amb cada partit que passa, el seu onze titular sembla cada cop més definit. Rebollo és intocable a la porteria després de grans actuacions com les de Sabadell i de la poca competència que li planteja Fuidias. A l’eix de la defensa, Alba i Morgado s’hi han consolidat amb un Enric Pujol que encara no troba la millor versió. Camus i Moi Delgado són l’aposta de l’andalús pels laterals, tot i que el càntabre no va fer un bon partit a Antequera. Montalvo i Sanz son inamovibles al mig del camp si les lesions els hi permeten. Així, on hi ha més variacions en els plans de l’entrenador grana és l’atac. Una ofensiva on els minuts van molt cars perquè Jaume Jardí i Marcos Baselga juguen a un gran nivell. Els segueix de prop Alex Jiménez, que està signant enguany les millors actuacions amb la samarreta del gloriós. Per tant, només queda un lloc per un extrem hàbil. Una posició que es batallen Pau Martínez i Juanda Fuentes.
En aquests set partits sota Parralo, qui de moment guanya és el de Blanes. Ha sigut sempre escollit titular per l’entrenador i en l’últim mes han arribat els seus primers gols a Tarragona. El català va arrencar sent una aposta també a l’onze de Luis César, sent titular els dos primers partits de lliga, però després va anar perdent protagonisme a l’equip. A les ordres de Parralo és un fix darrerament i s’està trobant cada cop més còmode al verd. Martínez és molt ordenat a nivell defensiu, sempre atent a les pressions, i té qualitat en l’última passada o centrades, tot i que només suma una assistència en el que portem de temporada. El de Blanes ha de millorar el seu atreviment, sobretot en l’u contra u. Així es va veure a Antequera, on no va incomodar el seu defensor i massa cops rebia pilotes d’esquena a porteria rival.
Christos Almpanis no ha sumat cap titularitat sota la direcció de Parralo
Atreviment contra ordre
Per contra, l’atreviment no és una qualitat que trobi a faltar Juanda Fuentes. L’espanyol-colombià encara s’ha de guanyar Parralo, ja que només ha sumat dos titularitats sota la seva direcció. Juanda era un dels fixos als onzes de Luis César a l’inici de curs. Una regularitat que l’extrem trobava a faltar després d’una temporada desigual a l’Andorra. L’atacant grana ja ha fet aixecar l’afició del seu seient en diferents partits, però ha d’escollir millor les seves accions individuals. Al contrari de Martínez, Juanda pateix més en partits on l’ordre defensiu és vital. Amb tot, tenir aquests dos perfils d’extrem a la plantilla és un gran actiu pel Nàstic. Qui, de moment, no entra en la batalla és Christos Almpanis. El grec no ha sumat cap titularitat amb Cristóbal Parralo, que ja va avisar que els minuts s’han de guanyar dia a dia. Podria sortir al mercat d’hivern si la situació no canvia.