La CF Muntanyesa, el rival als quarts de final de la Copa Catalunya del Nàstic

L'equip de Nou Barris va eliminar el Sant Andreu

Oriol Castro
Oriol CastroRedactor
Tarragona

El Gimnàstic de Tarragona s’enfrontarà a la CF Muntanyesa als quarts de final de la Copa Catalunya. Ahir al migdia la Federació Catalana va fer el sorteig d’uns partits que es disputaran el 14 de gener o en una data posterior si així ho acorden els clubs. El conjunt grana haurà d’anar a Nou Barris, a la coneguda popularment com a Bombonera, un camp sempre difícil. Allí va caure el Sant Andreu en l’última ronda, tot i que els quadribarrats van jugar amb el juvenil.

El conjunt barceloní milita actualment a la Tercera Federació i està situat a la desena posició. D’altra banda, el NSA Camp Joliu jugarà contra el Barça Atlètic; l’Andorra contra el CE Europa i Terrassa i Sabadell tornaran a viure un gran derbi. Tot i això, el calendari dels equips és exigent i de ben segur que tots reservaran els millors jugadors per una competició que fa anys que no recupera prestigi. La temporada passada, el Nàstic va superar al Tona i al Cerdanyola abans de caure a casa contra l’Andorra als quarts de final.

Nàstic-Teruel, diumenge 11

Ahir també es van fer públics els horaris de la jornada 19 de la Primera Federació. Serà el primer partit a casa del curs contra el Teruel, un dels equips revelació de la lliga. El matx arrencarà a les 12 hores el diumenge 11 de gener.

