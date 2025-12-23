BÀSQUET
El TGN Bàsquet culmina l'any amb una victòria molt important al Nou Congost (48-57)
Brigitte Lefebvre-Okankwu va signar una gran actuació en el segon partit d'Iñaki Liarte a la banqueta
El Lliga Femenina 2 del TGN Bàsquet va aconseguir una important victòria moralment a la pista del Manresa CBF (48-57). Es tracta del segon triomf de la temporada per les liles, que van saber imposar-se a un rival que ocupa la part baixa de la classificació, però en una pista sempre exigent com el Nou Congost.
El partit va estar marcat per la serietat i la concentració del conjunt tarragoní, que va sortir a pista amb la idea clara d’arriscar, gaudir del joc i no deixar-se penalitzar pels errors. Aquesta mentalitat va permetre a les jugadores competir amb confiança i intensitat des del primer minut. Tot i que el Manresa va mostrar un bon encert des de la línia de tres a la primera meitat, el TGN va saber resistir i mantenir-se dins del matx. El punt d’inflexió va arribar després del descans. Les liles han fet un pas endavant en defensa, especialment en un tercer quart clau en què han signat un parcial de 6-19 que ha resultat determinant per obrir una escletxa al marcador i encarar el tram final amb avantatge.
Solidesa defensiva
La solidesa defensiva va ser la base sobre la qual s’ha construït la victòria, juntament amb la reducció de les pèrdues de pilota, un factor que havia penalitzat l’equip en jornades anteriors. A més, el domini del rebot ha estat clarament favorable al TGN, amb 43 rebots capturats. Individualment, cal destacar l’exhibició de Brigitte Lefebvre-Okankwu, que signa un partit extraordinari amb 23 punts i 12 rebots, per una valoració de 38. Amb només 7 partits disputats, la jugadora ja se situa com la quarta més ben valorada del grup B de la Lliga Femenina 2, convertint-se en una peça clau dins l’equip.
Aquest encontre també va ser el segon amb Iñaki Liarte a la banqueta després de la sortida de Sergio Manzano. Liarte ha valorat molt positivament l’actitud i el treball col·lectiu de les jugadores. El triomf suposa un pas endavant per l’equip a la categoria estatal.