FUTBOL
El Reus acaba un 2025 de somni amb victòria i en posicions de 'play-off' d'ascens
Els roig-i-negres van guanyar al Torrent en l’últim partit d’un any històric pel club (4-2)
El Reus FC Reddis va tancar un 2025 que tothom recordarà de la millor forma. El conjunt de Marc Carrasco va superar al Torrent per 4 gols a 2 en un partit atractiu. Una victòria que consolida els roig-i-negres en les posicions de play-off d’ascens a Primera RFEF.
El partit contra els valencians va arrencar vibrant. Al minut quatre el capità Xavi Jaime va estrenar el marcador amb un xut des de l’interior de l’àrea. Però el Torrent va reaccionar aviat i al minut 13 Raúl Caballero va signar l’empat després d’una pèrdua de pilota del Reus. El conjunt local va dominar el partit, però abans del descans no va poder perforar la porteria valenciana.
Segona part embogida
Així, els gols van arribar a la segona part de les botes de Ricardo Vaz a passada de Benito. Minuts després, Sandro Toscano feia el tercer i l’afició de l’Estadi Municipal va respirar més alleugerida. Tot i que momentàniament. El partit va embogir i Boris Kouassi va fer el segon gol del Torrent. La bogeria va continuar al verd i al minut 69 Serrano va fer el quart i definitiu gol del Reus.
Els últims vint minuts de partit van ser més calmats amb els reusencs administrant amb solvència el marcador. A les acaballes del partit van ser expulsats el visitant Llambrich i el segon entrenador del Torrent.
Marc Carrasco va destacar el treball que s’ha fet al futbol base del club
El treball de la base
«Els canvis ens han donat un plus d’energia. Hem carregat l’àrea com volíem. No podem normalitzar el que està fent l’equip, fa no molt no hi havia equip a Reus», va destacar Marc Carrasco a roda de premsa. El míster va destacar el treball al futbol base. «El millor del 2025 no ha sigut l’ascens, sinó que molts nens a la ciutat van amb la samarreta del Reus. És un orgull», va dir Carrasco. Pel que fa a l’equip, Carrasco va exposar que «com més versàtils siguem, més rics serem».
Així tot, el Reus acaba el 2025 amb 27 punts, sumant vuit victòries en el seu debut a Segona RFEF. El Barça Atlètic, amb 25 punts i un partit menys, marca les posicions de play-off. La lliga cada cop està més igualada i l’any que ve cada punt valdrà or. El pròxim partit serà el dia 4, a les 19 hores, al camp de l’Atlètic Lleida.