FUTBOL
El Nàstic, a l’assalt d’Antequera, on Moha Bassele és la gran amenaça
El migcentre senegalès, amb sis gols, és la gran figura del conjunt andalús
El Nàstic de Tarragona acabarà el 2025 en una plaça complicada: el Maulí d’Antequera. Un camp petit on només dos equips hi han guanyat aquesta temporada. El conjunt grana arriba en molt bona dinàmica, practicant el millor futbol fins ara al curs, i amb l’objectiu d’aconseguir la tercera victòria consecutiva. No serà fàcil, però l’oportunitat de marxar a les festes nadalenques amb un triomf és molt llaminera.
L’equip andalús va acabar l’any passat en posicions de play-off per sorpresa de molts. Va signar una gran campanya i va caure contra la Ponferradina. Tot i això, aquest nou curs no van començar bé les coses pels malaguenys. La seva primera victòria no va arribar fins a la vuitena jornada i la mala dinàmica de l’Antequera va acabar al novembre amb la destitució del seu entrenador fins aleshores, Abel Gómez. La banqueta la va assumir Abraham Paz i l’equip lluita per allunyar-se de les posicions de descens. En el darrer partit, els andalusos van caure al Nou Sardenya per 2 gols a 0.
Tot i el mal inici a la lliga, qui ha brillat amb llum pròpia al Maulí ha sigut Moha Bassele. El senegalès, tot i ser migcentre, és el màxim golejador de l’equip amb sis gols. Bassele té un molt bon xut des de fora de l’àrea i una gran capacitat física. Al mig del camp també és un habitual Luismi Gutiérrez pels andalusos, un jugador amb un guant al peu i gran habilitat en els xuts de falta. A la punta d’atac acostuma a jugar Osama, que registra dues dianes. A la banqueta, Paz compta amb un jugador amb experiència a l’elit com Jonathan Biabiany. L’extrem francès va brillar amb el Parma a la Serie A i va arribar a fitxar per l’Inter de Milà. Ara, dona els seus últims tocs amb l’Antequera.
Mantenir l’essència
Així, el Nàstic tindrà a la mà una gran opció per sumar els tres punts contra un rival de la part baixa. Una de les claus serà mantenir l’essència del joc i l’actitud dels últims partits, especialment els jugats al Nou Estadi Costa Daurada. Un equip que pressiona, que vol la pilota i que és agressiu i vertical en els atacs. Després de dosificar-se contra el Cartagena, és molt probable que Jaume Jardí torni a l’onze titular. Un dibuix que pot ser molt semblant o gairebé idèntic al presentat l’última jornada. Rebollo és indiscutible a la porteria i Parralo sembla haver escollit a Alba i Morgado com la seva parella preferida al centre de la defensa. Als laterals, Camus i Moi Delgado també s’han fet amb la posició.
Mangel-Montalvo
La lesió d’Óscar Sanz farà que la parella al pivot sigui Mangel i Marc Montalvo, que cada cop creix més com a futbolista i està a un gran nivell. A la punta d’atac, Marcos Baselga comandarà l’ofensiva. La incògnita serà qui l’acompanyarà. Juanda i Pau Martínez encadenen dues titularitats a les bandes. Però Alex Jiménez també truca a la porta després de jugar tot el partit contra el Cartagena. Parralo decidirà.