FUTBOL
Jaume Jardí arriba al centenar de partits en el seu moment més dolç de cara a porteria
El davanter reusenc figura entre els cinc màxims golejadors de la categoria
Jaume Jardí va meravellar el darrer partit amb un gol només a l’abast d’alguns escollits. Una diana més pròpia del Cirque du Soleil, ara que està per la ciutat, que d’un jugador de la tercera categoria del futbol. El de Reus sempre ha demostrat la seva qualitat, fos o no titular, en les últimes temporades. Però amb el nivell ni la regularitat a la qual està jugant aquest curs.
Jardí ja suma vuit gols aquesta temporada i està entre els cinc màxims golejadors de la categoria. Registra 0,50 gols per partit. Amb només 16 partits, el davanter ja ha registrat el seu curs més golejador des que va sortir del planter del FC Barcelona. Després d’un altre estiu difícil a can Nàstic, on van marxar peces importants de la plantilla, el reusenc ha fet un pas endavant i lidera l’atac grana.
En el segon partit de lliga, al camp del Betis Deportivo, ja va brillar amb dos gols, esdevenint la referència ofensiva. L’estrena golejadora va ser de penal i Jardí ja en porta cinc dianes des del punt fatídic. No n’ha fallat cap, xutant-los amb potència o ajustats al pal. Un segur de vida pel Nàstic. «Si ajusto bé la pilota on toca, sé que el porter ho té molt difícil per arribar o gairebé impossible si no s’anticipa. L’encert és una cosa que s’entrena i es practica, tot i que algun dia fallaré un», explicava aquest novembre al Diari Més.
Visió de joc
Més enllà de les xifres, la qualitat del reusenc millora el joc dels de Parralo quan ell és al camp. La seva visió de joc endreça en moltes situacions l’ofensiva de l’equip i les seves centrades gairebé sempre generen perill, com amb el gol de Morgado a Múrcia. A més, el gran rendiment de Jardí arriba en una temporada on s’ha retrobat amb Cristóbal Parralo, un entrenador amb qui ja va aconseguir un ascens amb el Racing de Ferrol. El tècnic andalús creu en ell i busca la millor posició, en funció del partit, pel seu jugador estrella. Aquesta temporada, Jardí ha rendit tant a la mitjapunta com a la banda, forçant i resolent molts duels individuals.
El moment més dolç de Jaume Jardí a Tarragona arriba quan compleix un centenar de partits amb la samarreta grana. El seu registre total, després de tres temporades al club i dos play-off, és de 21 gols i 14 assistències.
Jardí és, de moment, un segur de vida des del punt de penal amb cinc gols
Més càrrega de minuts
La càrrega de minuts ha sigut desigual en els tres cursos que porta a Tarragona. La primera temporada Jardí va sumar un total de 2.500 minuts, sumant 7 gols i 5 assistències. En la passada campanya, la seva presència al verd va ser menor i va registrar uns 1.800 minuts jugats. En canvi, aquest curs ja ha sumat més de 1.200 minuts al verd. Per aquest motiu, va arrencar a la banqueta el partit contra el Cartagena, ja que Parralo va voler dosificar els minuts del reusenc i evitar molèsties o lesions.
Acaba contracte
Amb tot, només hi ha una mala notícia: Jaume Jardí acaba contracte aquesta temporada amb el Nàstic. Si aquest rendiment es manté, segur que el club, acabi on acabi al juny, li oferirà la renovació. Si algun club de superior categoria li ofereix una millor oferta, caldrà veure que decideix el mag reusenc. De moment, el Nou Estadi pot seguir gaudint dels golassos del seu 10.