Ciclisme
La cinquena etapa de la Vuelta 2026 recorrerà la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre
La prova tindrà lloc el 26 d’agost amb sortida a Falset i arribada a Roquetes
La cinquena etapa de la Vuelta 2026 es disputarà íntegrament per la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. La cursa començarà a Falset i acabarà a Roquetes (Baix Ebre) el pròxim 26 d'agost. El traçat pretén posar de manifest el territori i la diversitat de les comarques implicades.
La presentació de l'etapa s’ha fet aquest dimarts a Mònaco amb la participació del president de Turisme Diputació, Enric Adell, i els alcaldes dels municipis implicats. La presentació internacional pretén posar en relleu la importància de la cursa com a eina de promoció turística i esportiva del territori.