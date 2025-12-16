FUTBOL
La venda de jugadors pal·lia els comptes del Nàstic, que perdrà uns 600 mil euros
El traspàs de jugadors i l’augment de socis cobreix el dèficit de 1a RFEF. Wester demana relleu a la direcció per invertir
La venda de jugadors ha pal·liat el pressupost del Gimnàstic de Tarragona per aquesta temporada. El club grana ha presentat uns comptes de gairebé 6 milions d’euros, on es preveu acabar perdent uns 600.000 euros a final del curs. El Nàstic ha ingressat 904.500 euros per la venda de jugadors com Antoñín i Victor Narro i pels drets de formació de Jan Virgili. «Ha sigut vital. Feia anys que no teníem aquests ingressos», ha exposat aquest dimarts a la tarda Lluis Fàbregas, president executiu del club, després de la Junta General d’Accionistes. L’augment de massa social i de socis també ajuda a cobrir el dèficit, ja que enguany suposarà 1,3 milions d’euros d’ingressos.
El Consell d’Administració ha decidit augmentar la importància de l’àrea esportiva al pressupost, que arribarà fins al 58%. Els salaris esportius i gestió esportiva comportarà una despesa d’uns 3,1 MEUR. «L’objectiu és l’ascens. Parralo i els jugadors tenen la nostra màxima confiança. La trajectòria és ascendent», va expressar Fàbregas.
Pel que fa al pressupost de la temporada passada, els comptes es van tancar amb unes pèrdues d’uns 920 mil euros. «No podem aconseguir l’equilibri econòmic encara», va començar el president. La Primera Federació és un pou econòmic i el club grana intentarà sortir-ne el més aviat possible.
«Decisions difícils»
Més enllà, després de molts mesos sense expressar-se, Fredik Wester, un dels màxims accionistes, ha llençat un missatge al Consell d’Administració. Mitjançant Albert Garrofer, el seu representant, va expressar que «estic preparat per contribuir al club econòmicament i estratègicament, però només dins d’una nova etapa». «El club necessita canviar amb decisions difícils però necessàries. La meva inversió va lligada al relleu d’algunes de les persones clau que el dirigeixen», ha afegit.
Per la seva banda, Fàbregas ha expressat que «tots els canvis que siguin per millorar seran benvinguts, afectin a qui afectin». Ara bé, també va exposar que «han de tenir coherència» i que «de cap manera» l'aportació de l’empresari suec és «indispensable». Sigui com sigui, el president ha mostrat la voluntat de reunir-se i tractar-ho en la pròxima reunió del Consell d’Administració.
Per últim, s'ha obert la porta a fer una jornada econòmica aquesta temporada, on tots els aficionats grana paguin entrada. La Junta d'aquest dimarts també ha servit per a aprovar l’entrada de David Marzo com a conseller.