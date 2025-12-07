Diari Més

L’Ibersol CBT s’emporta la victòria de la pista del Mollerussa, líder invicte de la Tercera FEB (63-72)

El conjunt de Toni Larramona sentencia a la recta final i posa fi a la ratxa perfecte del líder de la categoria

Iker Fernandez va liderar als del Serrallo en una victòria èpica

Iker Fernandez va liderar als del Serrallo en una victòria èpica

L’Ibersol CBT ha aconseguit una victòria èpica a la pista del fins avui líder invicte de la Tercera FEB, el Pujol Mollerussa. Els de Toni Larramona han hackejat l’atac d’un equip acostumat a guanyar esborrant de la pista als rivals. Malgrat el poc encert ofensiu en algunes fases del partit, els del Serrallo han sabut patir i emportar-se una victòria de molt prestigi, neutralitzant les diverses escomeses d’un equip local que no s’ha trobat còmode en cap moment. Iker Fernández (18 punts i 20 de valoració) ha liderat els tarragonins, ben acompanyat per Stefanuto, Loras i Buscail.

La defensa blava s’imposava ja en els primers compassos, mantenint al líder de la categoria amb només dos punts anotats en els primers 4 minuts. Amb Loras dominant el rebot i fent mal en atac i Iker Fernández entrant fins a la cuina, els tarragonins obrien un primer forat (4-9, minut 7). Reacció local amb triple d’Ndour i esmaixada d’Elvira que empatava el partit a 9. En el tram final, nova embranzida dels blaus per tancar el quart amb un ajustat 13-15.

Marc Buscail irrompia en els primers minuts del segon quart per ampliar l’avantatge del CBT a 14-19. La clau, però, seguia sent la defensa. Amb els locals molt incòmodes, una esmaixada d’un Buscail intractable posava un 15-23 que era la màxima fins al moment. 

Els de Toni Larramona només tenien una assignatura pendent: l’encert en el tir (13/31 en tirs de 2 punts i 0/16 des dels 6,75 al descans), un llast que els impedia obrir diferències encara més importants. Mitja part amb marcador baix i avantatge mínim: 25-27.

Si algú havia de desllorigar la qüestió de l’encert era Stefanuto. L’aler gallec es posava a la feina amb un mid range en el primer atac del segon temps. La defensa de Blázquez sobre Ibaez (inèdit al final dels 40 minuts) seguia sent impecable i els tarragonins ho aprofitaven per recuperar la distància de seguretat: 25-34 al minut 4. 

Però per alguna cosa el Mollerussa és el líder i en un obrir i tancar d’ulls es posaven a 4 punts amb el base Cadenas liderant el seu equip. La resposta eren Stefanuto i Bucail. El partit embogia i l’aler gallec en treia profit disparant l’anotació fins que un triple d’Iker Fernández donava una nova màxima: 38-49 a 2 minuts per al final del tercer quart. 

Una antiesportiva molt rigorosa assenyalada a Buscail afavoria que el Mollerussa ajustés el marcador i el període es tanqués amb 46-49, després d’un 8-0 en el que els tarragonins malbarataven fins a 4 tirs lliures consecutius.

El Mollerussa empatava amb un triple en el primer minut de l’últim quart. El partit tornava a començar i els del Serrallo els quedava clar que la victòria només s’assoliria amb sang, suor i llàgrimes. Res que no sabessin abans de pujar a l’autocar. Amb aquesta divisa, i des de la defensa, els blaus tornaven a fer-se amb la iniciativa: 50-58, després d’un triple de Loras. 

Una penetració d’Adri Duch i una antiesportiva a Loras elevava el rèdit a 12 punts amb només 5 minuts per davant. La victòria semblava molt a prop, però el CBT no aconseguia matar el partit i els lleidatans, jugant ja a tomba oberta, s’apropaven a 4 (60-64, amb encara 2 minuts i mig per al final). En el tram final, la sang freda d’Iker Fernández segellava la victòria amb el definitiu 63-72.

