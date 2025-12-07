Bàsquet
L’Ibersol CBT s’emporta la victòria de la pista del Mollerussa, líder invicte de la Tercera FEB (63-72)
El conjunt de Toni Larramona sentencia a la recta final i posa fi a la ratxa perfecte del líder de la categoria
L’Ibersol CBT ha aconseguit una victòria èpica a la pista del fins avui líder invicte de la Tercera FEB, el Pujol Mollerussa. Els de Toni Larramona han hackejat l’atac d’un equip acostumat a guanyar esborrant de la pista als rivals. Malgrat el poc encert ofensiu en algunes fases del partit, els del Serrallo han sabut patir i emportar-se una victòria de molt prestigi, neutralitzant les diverses escomeses d’un equip local que no s’ha trobat còmode en cap moment. Iker Fernández (18 punts i 20 de valoració) ha liderat els tarragonins, ben acompanyat per Stefanuto, Loras i Buscail.
La defensa blava s’imposava ja en els primers compassos, mantenint al líder de la categoria amb només dos punts anotats en els primers 4 minuts. Amb Loras dominant el rebot i fent mal en atac i Iker Fernández entrant fins a la cuina, els tarragonins obrien un primer forat (4-9, minut 7). Reacció local amb triple d’Ndour i esmaixada d’Elvira que empatava el partit a 9. En el tram final, nova embranzida dels blaus per tancar el quart amb un ajustat 13-15.
Marc Buscail irrompia en els primers minuts del segon quart per ampliar l’avantatge del CBT a 14-19. La clau, però, seguia sent la defensa. Amb els locals molt incòmodes, una esmaixada d’un Buscail intractable posava un 15-23 que era la màxima fins al moment.
Els de Toni Larramona només tenien una assignatura pendent: l’encert en el tir (13/31 en tirs de 2 punts i 0/16 des dels 6,75 al descans), un llast que els impedia obrir diferències encara més importants. Mitja part amb marcador baix i avantatge mínim: 25-27.
Si algú havia de desllorigar la qüestió de l’encert era Stefanuto. L’aler gallec es posava a la feina amb un mid range en el primer atac del segon temps. La defensa de Blázquez sobre Ibaez (inèdit al final dels 40 minuts) seguia sent impecable i els tarragonins ho aprofitaven per recuperar la distància de seguretat: 25-34 al minut 4.
Però per alguna cosa el Mollerussa és el líder i en un obrir i tancar d’ulls es posaven a 4 punts amb el base Cadenas liderant el seu equip. La resposta eren Stefanuto i Bucail. El partit embogia i l’aler gallec en treia profit disparant l’anotació fins que un triple d’Iker Fernández donava una nova màxima: 38-49 a 2 minuts per al final del tercer quart.
Una antiesportiva molt rigorosa assenyalada a Buscail afavoria que el Mollerussa ajustés el marcador i el període es tanqués amb 46-49, després d’un 8-0 en el que els tarragonins malbarataven fins a 4 tirs lliures consecutius.
El Mollerussa empatava amb un triple en el primer minut de l’últim quart. El partit tornava a començar i els del Serrallo els quedava clar que la victòria només s’assoliria amb sang, suor i llàgrimes. Res que no sabessin abans de pujar a l’autocar. Amb aquesta divisa, i des de la defensa, els blaus tornaven a fer-se amb la iniciativa: 50-58, després d’un triple de Loras.
Una penetració d’Adri Duch i una antiesportiva a Loras elevava el rèdit a 12 punts amb només 5 minuts per davant. La victòria semblava molt a prop, però el CBT no aconseguia matar el partit i els lleidatans, jugant ja a tomba oberta, s’apropaven a 4 (60-64, amb encara 2 minuts i mig per al final). En el tram final, la sang freda d’Iker Fernández segellava la victòria amb el definitiu 63-72.