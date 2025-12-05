Nàstic
El Sevilla Atlético, un filial amb poca pólvora que es vol fer fort a casa
El conjunt sevillà només ha marcat 9 gols i encara no ha guanyat si ha encaixat durant el partit
Setmana curta per al Nàstic de Tarragona: Després de l’amarg empat contra l’Hércules, l’equip torna a la feina avui contra el Sevilla Atlético. Aquest serà un nou test contra un equip filial, un perfil de rival que, l’any passat, era la víctima preferida grana, però que enguany és un repte difícil.
Els grana es troben a un filial amb poca pólvora i en període de transició a la banqueta, però en un escenari complicat, perquè l’Estadi Jesús Navas s’ha convertit el seu fortí per puntuar. Fa un mes, l’entrenador Jesús Galván, va marxar fitxat pel Mirandés de Segona Divisió. Luci Martín va agafar les regnes de l’equip en un període de transició de quatre partits sense guanyar. Aquesta ratxa negativa es va trencar la setmana passada amb la victòria contra el Marbella. Aquesta va ser la tercera de la temporada, totes van ser assolides a l’Estadi Jesús Navas i deixant la porteria a zero. Ara, en el que serà el seu segon partit consecutiu com a local, esperen propulsar-se guanyant el Nàstic per sortir de les posicions de descens.
El Sevilla Atlético és un filial amb poca pólvora. De fet, amb 9 gols —la meitat dels del Nàstic—, és el tercer equip que menys marca, però també el tercer que menys encaixa. Els sevillans, com a tot filial, té jugadors de gran qualitat i això fa que competeixin tots els partits. De fet, no han perdut mai per més d’un gol. Amb tot, amb una dinàmica complicada i el canvi d’entrenador, els ha fet més fràgils quan han encaixat un gol.
Pel que fa a jugadors, el més destacat recentment ha sigut Miguel Ángel Sierra. El jove extrem va debutar la setmana passada a Primera Divisió en el derbi entre el Sevilla i el Real Betis, tot un premi per a un jugador que ha demostrat habilitat per la banda. Altres jugadors del planter com el defensor Oso i Manu Bueno també han entrat en dinàmica del primer equip i han acumulat minuts a Primera. El seu referent a l’atac és Álex Costa, el fitxatge estel·lar del mercat d’estiu que l’any passat va acumular vuit gols amb la Ponferradina. Amb tot, encara no s’ha estrenat aquest curs.
Canvis obligats
El Nàstic arriba al duel amb canvis assegurats a l’onze inicial. Cristóbal Parralo no podrà comptar amb Álex Jiménez, que va ser expulsat el darrer partit contra l’Hércules. Amb aquesta baixa, Parralo haurà d’establir un nou onze. L’antecedent més recent és apostar amb dos davanters referents, donant entrada a Cedric Omoigui al costat de Marcos Baselga.
Una altra alternativa ja mostrada amb Parralo és amb Wilfrid Kaptoum com a tercer migcampista, però aquest sistema només va durar 45 minuts contra el Real Murcia. Finalment, una tercera via seria tornar Jaume Jardí a la mitjapunta i apostar per Fuentes a la banda esquerra. Sorprendre o no, està a les mans de Parralo.
L’objectiu grana és créixer les bones sensacions viscudes a la primera part contra l’Hércules i, per fi, poder tenir un partit tranquil amb una victòria lluitada.