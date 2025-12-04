Futbol
Soteras no convoca l'Assemblea Extraordinària i el Nàstic vol que actuï el Govern
La FCF diu que es vol fer una moció de censura encoberta
El president de l’Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, va anunciar ahir que es desestima la petició d’Assemblea General Extraordinària per part de desenes de clubs per deficiències «molt greus» en les formes i per «no complir» amb la legislació vigent ni amb els estatuts de la Federació Catalana de Futbol. «Queda en dubte la manera de treballar de l’excandidat Juanjo Isern, i dels presidents del Nàstic de Tarragona i la UE Olot. La falsificació documental, casualment, és un fet del qual ens han acusat a nosaltres als jutjats, on portem tres anys d’escarni… però que a hores d’ara, no s’ha demostrat cap indici que allò per què ens van denunciar, sigui cert. Es fa bo allò que creu el lladre que tots roben», va expressar Soteras.
Per la seva banda, el Nàstic va reaccionar a les declaracions i va emetre un comunicat on va donar plenament suport a la convocatòria. «Confiem que el Govern de Catalunya actuarà per garantir els drets democràtics i la voluntat directa d’un terç del futbol català, assegurant que la Federació exerceixi les seves funcions amb respecte, garanties i plena coherència amb els principis de democràcia esportiva. La veu dels clubs és sobirana: assemblea ja!», conclou l’escrit del club tarragoní.