Futbol
El Reus FC Reddis està preparat per viure una nit màgica contra la Real Sociedad
Els de Marc Carrasco tenen el premi d’enfrontar-se a un equip de Primera en un Estadi Municipal que es preveu ple fins a la bandera
El Reus FC Reddis afronta avui una nit màgica. El club roig-i-negre s’enfronta a la Real Sociedad de Primera Divisió en un partit que ja és un premi a l’esforç de la plantilla, club i la ciutat. És una nit gran, no només perquè és un David contra Goliat, sinó perquè també es presenta un Estadi Municipal amb un ambient de gala.
Fa un mes, el Reus es va guanyar a la força enfrontar-se a un Primera Divisió després de guanyar heroicament als penals en un partit que ja és recordat amb un somriure a la capital del Baix Camp. Llavors, sota la pluja constant i l’ambient fred, l’Estadi Municipal va rugir com mai per celebrar la victòria als penals contra l’Europa. Ara, es preveu un ambient encara més engrescat, amb l’Estadi Municipal penjant el cartell de sold out i la grada de Gol Sud oberta i plena per a l’ocasió.
Té poc a perdre el Reus FC Reddis en aquest encontre, sigui com sigui el resultat, gaudir enfrontar-se contra un equip que acostuma a jugar a Europa com la Real Sociedad és un premi i l’oportunitat de mostrar-se en un escenari tan mediàtic i amb l’estadi ple, una oportunitat. Això no vol dir, però, que els reusencs no vulguin el premi gros: passar l’eliminatòria.
Si els de Marc Carrasco han arribat fins aquí, escalant categories any rere any, és pel seu gen competitiu. Contra l’Europa ja el van mostrar, va ser un rival de major entitat que arribava en una dinàmica estel·lar i els roig-i-negres no es van arronsar. Ara, es troben una Real Sociedad necessitada, i això, precisament, és el més perillós.
L’equip de Sergio Francisco no ha començat la millor manera a la lliga. El nou projecte txuri-urdin es troba a mitja taula i lluny de les posicions europees, el seu objectiu. Això els fa més perillosos, perquè, per a un equip que fa uns anys va guanyar la competició, no es deixarà eliminar i s’ho prendrà seriosament per arribar a les fases finals.
De fet, així ho ha demostrat a la convocatòria el tècnic, convocant només a dos jugadors del filial per cobrir les baixes per lesió mentre que la resta són tots de primera línia. Carlos Soler, Take Kubo, Umar Sadiq, Remiro i Barrenetxea són alguns dels noms propis que no es perdran la cita a l’Estadi Municipal.
Il·lusió com a bandera
El Reus FC Reddis arriba al duel emocionat i motivat. Tot i estar en una dinàmica difícil a la lliga, la Copa es presenta com a la millor medecina. Marc Carrasco podrà comptar amb tota la plantilla amb l’única baixa de Xavi Molina. Titulars o suplents, tots els jugadors roig-i-negres estaran connectats per aportar el seu gra de sorra. De fet, contra l’Europa, jugadors com Sardà van ser claus des de la banqueta per assolir la victòria final.
Es preveu un Reus FC Reddis fidel al seu estil, amb una línia de cinc al darrere per aguantar les escomeses de la Real Sociedad, però amb els carrilers Sergi Casals i Alberto Benito preparats per ser incisius en atac. Fa deu anys i un dia, el Reus ja va xalar i somiar contra un Primera, llavors va ser l’1-2 contra l’Atlético de Madrid i volen que avui es repeteixi la història, però amb final més feliç.
Fanzone preparada
El partit començarà a les 21 hores, però la festa s’encetarà abans. Des del club s’ha preparat una fanzone al pàrquing de l’Estadi Municipal a partir de les 17 hores. El DJ Los chicos de las converse amenitzaran la jornada on també hi haurà menjar i beguda i la botiga del club preparada amb marxandatge oficial. A les 19.15 hores arribarà el bus de la Real Sociedad, mentre que a les 19.30 hores serà el torn del Reus FC Reddis.
L’afició ja ha preparat una rebuda per mostrar el seu escalf als seus jugadors des que posin un peu a l’estadi. La il·lusió i els somnis, a partir de les 21 hores.
Sergio Francisco : «Jugarem contra un rival que està fent les coses bé a la seva categoria»
L’entrenador del conjunt txuri urdin va destacar que «el Reus és un equip que sap jugar bé al futbol i hem d’estar al 100%, ja sabem com són aquestes eliminatòries». De fet, va apuntar que «hem de tenir més il·lusió encara que el Reus per poder passar».
La importància del duel per al tècnic ha quedat palès també a la convocatòria, perquè la Real Sociedad només arriba a Reus amb dos jugadors del filial a la llista i amb tota l’artilleria preparada. L’única baixa és la de Mikel Oyarzabal, que està lesionat.