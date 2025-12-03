Futbol
Marc Carrasco: «És un premi per al club i la ciutat i ens mereixem gaudir i competir»
El tècnic roig-i-negre va assenyalar que «volem ser protagonistes d'aquesta història»
El tècnic del Reus FC Reddis es va presentar il·lusionat a la prèvia d’un dels duels més importants de tota la temporada. «Fem una aturada a la lliga per centrar-nos en competir el partit de la millor manera. És un premi a la plantilla, al club i a la ciutat i crec que ens mereixem gaudir i competir, malgrat les diferències de nivell entre els dos equips», apuntava.
Al davant tindrà una Real Sociedad que arriba sense reserves i tot el planter titular. Carrasco acceptava el repte i subratllava que «crec que és una mostra de respecte cap a nosaltres. Estem encantats d’enfrontar-nos contra jugadors de primeríssim nivell». Pel que fa al Reus, només Xavi Molina és baixa per lesió, la resta de la plantilla està disponible, tot i que hi ha jugadors com Xavi Jaime i Homet que no estan encara al 100%.
Pel que fa a la gestió de l’onze, Carrasco apuntava que «soc dels que diu l’alineació el dia anterior perquè si algú s’ha d’enfadar que ho faci abans. He de prendre decisions pel benefici de l’equip tenint en compte l’estat tècnic, tàctic, físic i emocional de cada jugador. Soc una persona dialogant i he explicat els motius a cadascú».
Ningú es voldrà perdre un dels partits més claus de la temporada, tant a nivell mediàtic com econòmic, perquè el que es preveu un Estadi Municipal totalment ple. De fet, l’animació començarà abans amb una fan-zone i la rebuda de l’equip.
Carrasco subratllava que «estic molt agraït amb la gent. És un premi al caràcter de la ciutat i hem de gaudir-ho a prop amb les famílies i estar al costat dels aficionats». De fet, el tècnic apuntava com a un dels objectius que «passar l‘eliminatòria només ho podrà fer un equip, però nosaltres el que volem també, passi el que passi, és que la gent se senti orgullosa de nosaltres».
A nivell esportiu, Carrasco va analitzar el partit apuntant que «hi ha dues opcions clares, la primera és que la Real Sociedad domini i ens deixem portar per intentar ser reactius i tenir la nostra ocasió. La segona és participar en la festa sent nosaltres. Escullo la segona».
Tot i la diferència de nivell, el tècnic aposta per plantar cara al seu rival: «Volem ser protagonistes d’aquesta història i escriure la nostra part del guió. Entenem la dificultat i l’escenari, però apareixeran micropartits en els quals podem ser nosaltres mateixos i batre les seves fortaleses».
Pel que fa a la Real Sociedad, Carrasco s’espera «un rival que sigui protagonista i que ens intenti tancar a camp contrari. Tenen molta qualitat per sortir amb tres jugadors i dos, sobretot molta mobilitat al carril central. Ens haurem d’esforçar per equilibrar i no deixar espais perquè estiguin incòmodes».