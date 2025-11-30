Cursa
La Tarraco Health Race celebra la seva edició més multitudinària amb prop de 1.900 participants
La recaptació, de 18.430,28 euros, s'ha destinat íntegrament a la Fundació Rosa Maria Vivar, entitat dedicada a la recerca en l’Alzheimer
Tarragona ha viscut aquest diumenge una jornada esportiva i solidària extraordinària amb la celebració de la 4a edició de la Tarraco Health Race. Amb gairebé 1.900 participants, la cursa ha assolit el seu màxim històric i s’ha consolidat com un dels esdeveniments esportius i solidaris més destacats del territori.
Enguany, la THR 2025, organitzada per la Fundació Antonius Musa del Col·legi de Metges de Tarragona i l’Ajuntament de Tarragona, amb el suport de la Diputació de Tarragona, ha destinat la recaptació íntegrament a la Fundació Rosa Maria Vivar, entitat dedicada a la recerca en l’Alzheimer i a l’acompanyament de les persones i famílies que conviuen amb aquesta malaltia, amb una aportació final de 18.430,28 euros.
Aquesta edició també ha registrat un rècord de participació mèdica, amb 198 metges i metgesses del COMT, una xifra que frega els 200 professionals i que confirma el compromís creixent de la comunitat sanitària amb la promoció de l’activitat física i la salut.
El president del COMT i de la Fundació Antonius Musa, Dr. Sergi Boada, ha destacat que «aquesta edició marca un abans i un després. Quasi 1.900 persones mobilitzades per la salut i la solidaritat és una fita excepcional que mostra la força d’aquesta ciutat i el compromís amb les causes socials».
Per la seva banda, Margarita Oliva, presidenta de la Fundació Rosa Maria Vivar ha agraït l’impacte de la cursa: «La THR ens ajuda a continuar avançant en la recerca i en el suport a les famílies. El vostre compromís és imprescindible».
Aquesta quarta edició ha destacat també per l’èxit de la seva gran novetat: la Milla Infantil, que ha tingut una acollida extraordinària i ha reforçat el caràcter familiar i intergeneracional de la jornada, amb una presència molt significativa de nens, nenes i famílies. Els gairebé 1.900 participants s’han distribuït entre les quatre modalitats: 10 km, 5 km, caminada saludable i Milla Infantil.
La cursa ha comptat amb el patrocini de Grup Oliva Motor, Medicorasse Med1, Clínica Mayol, Xarxa Santa Tecla, Embriogyn, FIATC, Port de Tarragona, Beep i Mas d’en Bruno, i la col·laboració de Marina Port Tarraco, Creu Roja, Protecció Civil, el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya i l’Associació Protectora d’Animals i Plantes de Tarragona.