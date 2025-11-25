Cursa
La Tarraco Health Race 2025 assoleix els 1.500 dorsals i obre places addicionals
La cursa aterrarà diumenge amb predomini femení en les inscripcions
La Tarraco Health Race 2025 (THR) aterra aquest diumenge amb una edició que promet ser tota una festa. La cursa ha assolit l’objectiu de les 1.500 inscripcions previstes i des de l’organització han obert places addicionals per completar la més multitudinària fins ara.
L’esdeveniment esportiu ja consolidat a Tarragona ha crescut sobretot en l’àmbit femení. Una de les dades més destacades d’enguany és el predomini femení. Les dones representen més de la meitat de les inscripcions, situant-se per davant de la participació masculina. Pel que fa a l’edat, la franja majoritària torna a ser la de joves adults entre 25 i 34 anys, que superen més de 430 participants. A més, també destaca la franja de 45-54 anys amb prop de 300 corredors. La incorporació de la caminada i de la Milla Infantil ha contribuït a ampliar el ventall de perfils i convertir la THR en un esdeveniment plenament intergeneracional. Fins i tot, assenyalen des de l’organització, que la prova continua atraient corredors de la resta de Catalunya, malgrat la profunda vinculació amb l’esport tarragoní.
Un dels objectius de l’organització per a l’edició era també la d’incrementar la participació de professionals sanitaris. Des del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona es confirma que aquesta tendència també ha anat a l’alça. Amb 166 metges col·legiats apuntats, és la xifra més alta registrada fins ara. «Aquesta presència reforça el caràcter de la prova com a espai que connecta l’esport amb la salut i la prevenció, amb el suport directe de la comunitat mèdica del territori», es va destacar des de l’organització.
Cursa solidària
Com cada edició, la Tarraco Health Race està molt vinculada amb la causa solidària dels seus participants. Per aquest any, l’entitat que rebrà la recaptació de la cursa serà la Fundació Rosa Maria Vivar. L’entitat sense ànim de lucre té l’objectiu d’aportar solucions al voltant de l’Alzheimer, treballant en projectes d’alt impacte social així com impulsar la recerca per lluitar contra la malaltia.
Aquest vessant solidari se suma a la competició i la promoció d’activitat física per a fer salut com els tres pilars d’una cursa que ja s’ha convertit en tot un clàssic a la ciutat de Tarragona.
Més d’una cursa
La cursa més esperada i que més inscripcions rep és la 10K, però enguany tindrà més varietat per sumar nous perfils en la festa de l’esport. A banda de la també clàssica 5K, enguany destaca la Milla dels Nens, una volta al circuit de la Via de l’Imperi Romà dissenyada perquè els més petits visquin l’experiència.
D’altra banda, també se suma la caminada popular, que tindrà el mateix recorregut que la prova de 5K.