Bàsquet
L’Ibersol CBT aconsegueix la setena victòria consecutiva a la pista del Ciutat d’Inca (52-71)
Un parcial de 0-16 al segon quart i una defensa sòlida obren el camí al triomf dels tarragonins, amb Buscail, Stefanuto i Loras destacant
L’Ibersol CBT ha aconseguit la setena victòria consecutiva a la pista del Ciutat d’Inca de Mallorca. Sense grans exhibicions, els de Toni Larramona han estat capaços de portar el partit al seu terreny. La defensa dels tarragonins i un parcial de 0-16 al segon quart, que ha obert un forat gairebé definitiu, han estat les claus de la victòria, en la que han sobresortit Marc Buscail (18 punts i 6 rebots), Dani Stefanuto (17 punts i 6 assistències) i David Loras (10 punts i 19 rebots).
Els mallorquins sortien més connectats i es posaven per davant en els primers minuts, fins a un 6-4 que, es capgirava ràpidament fins al 6-11. El CBT, amb Stefanuto, Buscail i Loras fent mal a la defensa local, es feia amb el control del marcador amb avantatges que arribaven a ser de 9 punts (8-17) i que quedaven en 8 al final del primer quart (11-19).
El segon període arrencava amb els tarragonins espessos en atac (13-19, al minut 3 i els de Toni Larramona sense anotar). Però la pèrdua d’inspiració s’esvaïa i un contundent parcial de 0-16 a partir de la defensa, amb Buscail anotant amb fluïdesa i Loras dominant el rebot, obria una escletxa que deixava ja el partit aparentment molt decantat al descans: 19-38.
Els tarragonins, però, col·lapsaven ofensivament al tercer quart, anotant només 2 punts en els primers 7 minuts. Una paràlisi que els locals, tot i no estar molt encertats, aprofitaven per acostar-se a menys de 10 punts (35-44, a 1 minut per al final del període). Al final del quart, 37-47 i el partit més obert del que es podia presagiar a la mitja part.
Els primers minuts del període definitiu servien per recuperar la distància de seguretat. Amb el CBT consolidant una renda de 14 punts, els minuts passaven i la victòria era cada cop més a prop. Tot i posar-se puntualment un altre cop a 9 punts, l’Inca no era capaç d’inquietar als del Serrallo i un triple de David Fernández a 2 minuts segellava el triomf: 49-66. El marcador final, amb un clar 52-71, reflectia la superioritat del CBT en la seva visita a Mallorca.