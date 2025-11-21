Futbol
El Villarreal B, la potència ofensiva que posa a prova la defensa grana
El filial groguet ha demostrat en el Mini Estadi una versió superior del seu estil dominant i vertical
El Nàstic es retroba avui amb el Villarreal B a domicili. Han passat tres anys des de la fatídica final de Vigo. D’aquell encontre no hi queda ningú, només un jove Marc Montalvo que no va jugar, però estava en dinàmica del primer equip. El que sí que continua igual és que el perill d’un filial amb individualitats potents que acostumen a convertir-se en estrelles mundials.
Nicolas Jackson, actual jugador del Chelsea, va ser qui va amargar la festa al Nàstic. L’any passat, el davanter estrella del filial groguet va ser Etta Eyong, enguany milita en el Levante a Primera Divisió i ja ha cridat l’atenció dels grans d’Europa. Aquesta temporada encara tenen una estrella que forjar, però la potència ofensiva està intacta. El conjunt entrenat per David Albelda destaca per la seva potència ofensiva amb un joc dominant i especialment eficient en les transicions que, a casa, mostra la seva millor versió. Aquesta serà tota una prova de foc per a mostrar la millora de la defensa grana.
El perill de l’atac del Villarreal B té nom propi: Álex Rubio i Víctor Moreno. Els dos formen la parella letal del filial groguet amb set gols i set assistències cadascú. Rubio és un dels pitxitxis del grup i també una mostra del poder dels filials de la categoria. El Villarreal va fitxar el davanter estrella de l’Antequera l’any passat l’últim dia de mercat de fitxatges per 300.000 euros. Ara, en l’ecosistema del filial groguet ha igualat les dianes de tot el curs passat i ha demostrat ser un davanter rematador amb bastant d’encert. D’altra banda, Moreno és un extrem amb recorregut en el filial groguet. Va debutar fa dos anys a Segona Divisió i ha sigut referent en les darreres temporades.
El Villarreal B arriba al duel carregat de baixes. Per una banda, Luis Quintero, un dels jugadors més talentosos, continua lesionat i no estarà contra el Nàstic. A aquest se sumen Alassane Diatta, migcampista potent i amb arribada a l’àrea que va ser expulsat el darrer duel contra el Tarazona, i també el central Ismael Sierra, que haurà de complir cicle de targetes.
Amb tot, els groguets arriben al duel amb necessitats de tornar a sumar. El darrer cap de setmana, el Villarreal B va caure per 2-1 al camp del Tarazona, un partit en el qual van començar guanyant i dominant, però van rebre una expulsió i van acabar caient a l’últim minut de partit. Ara, a casa, volen fer-se un fortí en el qual només un equip ha aconseguit guanyar: l’Atlético Madrileño, el flamant líder de la categoria. Els altres dos equips que han pogut puntuar al Mini Estadi són l’Europa i l’Antequera, sumant dos empats.
El Nàstic de Tarragona arriba sense baixes al duel, amb només el desgast acumulat de Marc Montalvo i Jaume Jardí, que van jugar amb la selecció catalana el passat dimarts. Els ulls estan posats a l’estil de Cristóbal Parralo a domicili, que tornarà a fer un onze on no podrà faltar el golejador Marcos Baselga.