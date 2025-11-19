Voleibol
El CV SPiSP Femení, a punt de salvar-se i somiar en gran
L’equip d’Eduardo Sánchez té dues bales per segellar el seu passi al subgrup de l’ascens a Superliga 2
El CV Sant Pere i Sant Pau Femení és el líder intractable de Primera Nacional que aquest mateix cap de setmana podria segellar la salvació i començar a somiar en gran.
L’objectiu és tancar aquesta primera fase entre les tres primeres classificades i les rojillas depenen d’elles mateixes per aconseguir-ho. La primera bala és aquest cap de setmana contra el Manacor.
Les cooperativistes es troben en la primera fase de la categoria. En aquest subgrup, els tres primers classificats passen al grup de l’ascens mentre que els tres últims, al de la permanència. Ara mateix, el CV Sant Pere i Sant Pau és primer amb 17 punts, a cinc del quart, el CV Bunyola.
Només falten tres jornades de competició i aquesta mateixa setmana podrien segellar el passi si guanyen el CV Manacor, el tercer classificat. Si no, hi ha una nova oportunitat la pròxima setmana rebent el CV Bunyola al pavelló de Sant Pere i Sant Pau, on no han perdut cap partit.
«Estem tranquils perquè depenem de nosaltres mateixos. Sabem que com més aviat ho confirmem millor, però, si no, tenim més oportunitats», apuntava el tècnic rojillo Eduardo Sánchez. El conjunt cooperativista és el flamant líder de la categoria, una sorpresa que no és tant per al tècnic.
«Mirant el nivell del grup tenia clar que podíem competir a la part alta, potser ser líders no era tan esperat, però estem treballant de valent», destacava. Després de l’ascens de la temporada passada, les cooperativistes han continuat creixent aquesta temporada.
L’exigència de la Primera Nacional és superior per a l’equip, sobretot, com va apuntar el tècnic «pels desplaçaments més llargs i els temps d’espera per competir, que la plantilla no estava acostumada».
Test de Manacor
Aquest cap de setmana les cooperativistes tornen a desplaçar-se cap a Mallorca per disputar el primer duel clau del curs per segellar el passi a la següent ronda. El Manacor és un rival més que conegut per a les tarragonines, després de coincidir a la fase d’ascens i també per l’enfrontament a primera ronda.
Llavors, les cooperativistes van aconseguir aixecar un 0-2 en contra per guanyar per 3-2 en un duel més que igualat. El d’aquest cap de setmana no pinta diferent. «És un equip que arriba en bona dinàmica. Ens coneixem a la perfecció, sabem les seves virtuts i debilitats i ells també», apuntava.
Somiar
En la celebració de l’ascens, el president de l’equip, Alfonso Periáñez, ja bromejava amb veure el seu equip a Superliga-2 i, tenint en compte aquesta dinàmica, és una possibilitat real. «Primer ens concentrem en assolir el passi i assegurar la permanència, però, si es presenta l’oportunitat i passem, competirem per pujar amb la màxima il·lusió», subratllava Sánchez. De moment, toca tornar a ses illes per fer el primer pas.