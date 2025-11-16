Bàsquet
L’Ibersol CBT segueix intractable i fulmina al Sant Cugat (90-69)
Una defensa asfixiant i un Stefanuto imparable encarrilen la sisena victòria consecutiva
Sisena victòria consecutiva de l’Ibersol CBT davant del Sant Cugat. Els de Toni Larramona han dominat el marcador durant tot el partit gràcies a una exhibició d’intensitat defensiva, el domini del rebot i un atac coral, liderat per Dani Stefanuto, que ha acabat amb 31 punts, 5 triples i 29 de valoració.
Els locals feien valdre el seu ritme de joc ja en els primers minuts: atacs ràpids i un to defensiu intens que els permetien obrir primeres escletxes ja significatives, gràcies a una anotació molt repartida, liderada per Dani Stefanuto. Després d’una màxima diferència de 9 punts (18-9), el Sant Cugat retallava i tancava el quart amb un 19-13 que semblava poc tenint en compte la superioritat del CBT durant els primers 10 minuts.
El segon parcial arrencava amb intercanvi de cops. Els visitants es posaven a només 5 punts, però Loras en el joc interior i Duch des de la llarga distància restablien l’avantatge: 28-18 al minut 3. La dinàmica seguia fins a una màxima de 20 després de 7 punts consecutius d’Stefanuto i un triple de Jan Campeny. Al descans, 43-26 i el partit ja molt decantat.
Stefanuto obria la segona part amb el seu quart triple en quatre intents. Els del Vallès, però, reaccionaven i escurçaven fins als 15 punts, provocant el temps mort de Toni Larramona. Després del parèntesi, el Sant Cugat arribava a posar-se a 12, però un triple de David Loras assenyalava el camí de la victòria i Stefanuto el seguia també des dels 6,75. Màxima de 25 punts a un minut per al final del quart, que es quedava en 74-52 en acabar el període.
L’últim quart era un passeig militar per als del Serrallo, que tot i la pèrdua d’encert administraven el rèdit acumulat per segellar el triomf per 90-69, amb minuts per a Blázquez i Roset, jugadors del sènior B. Els tarragonins, amb 6 victòries i 1 derrota, es fan forts a la part alta de la classificació.