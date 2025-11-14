Reconeixement
L’Ajuntament de Reus premia els seus millors esportistes de la temporada
Elvira Rad, del CTT Ganxets de Reus i Càndid Ballart i Martí Casas, del Reus Deportiu, entre els premiats
L'Ajuntament de Reus va reconèixer ahir els seus millors esportistes de la temporada en un acte multitudinari celebrat a l'Auditori Fira de Reus. En total, es van repartir 22 guardons a clubs, esportistes i dirigents que han deixat empremta aquesta temporada. El jurat, format per representants del Consell Esportiu del Baix Camp, la premsa esportiva, l’àmbit educatiu i tècnics municipals ha decidit els premiats.
Elvira Rad, del CTT Ganxets de Reus i Càndid Ballart i Martí Casas, del Reus Deportiu, van ser els premiats com a millor esportista de categoria absoluta, mentre que Diego Camacho i Katy Prous ho van fer en promoció i David Cortés i Carla Navarro a màster.
Pel que fa als millors dirigents, Ernest Aymamí va rebre el guardó per la seva tasca al capdavant del Consell Esportiu del Baix Camp. El Reus FC Reddis i el Reus Deportiu també van ser protagonistes en més d'una categoria.