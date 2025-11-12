Futbol
La Real Sociedad, repte de Primera i premi per al Reus FCR a la segona ronda de la Copa del Rei
L’equip d’estrelles com Mikel Oyarzabal visitarà l’Estadi Municipal entre el 2 i 4 de desembre
El Reus FC Reddis ja té el seu rival de Primera Divisió llest per omplir l’Estadi Municipal. Ahir, el sorteig celebrat a Las Rozas va designar que el pròxim rival de la Copa del Rei per als roig-i-negres serà la Real Sociedad.
El conjunt basc, que fa cinc anys es va coronar com a campió de la competició, visitarà la capital del Baix Camp per disputar l’eliminatòria a partit únic entre el 2 i 4 de desembre, amb data per concretar. Els roig-i-negres s’havien d’enfrontar contra un Primera Divisió, però d’entre les set possibilitats, ha tocat la més atractiva.
L’equip txuri-urdin és un rival de prestigi, un repte i un premi per als esforços del Reus a la competició. Jugadors com Mikel Oyarzabal, golejador de la selecció espanyola, el porter Remiro, Igor Zubeldia, Brais Mendez i Takefusa Kubo, entre molts altres, trepitjaran la gespa del Municipal.
L’objectiu del Reus no és altre que continuar somiant. El conjunt roig-i-negre es van guanyar la presència al torneig del KO després de pujar a Segona Federació. A primera ronda, els de Marc Carrasco van suar de valent per eliminar l’Europa de Primera Federació. De fet, ho van aconseguir als penals, per dotar de més èpica a la cita. El somni de la Copa del Rei s’allarga a aquesta segona ronda, on espera la Real Sociedad.
Màxima alegria
L’enfrontament amb la Real Sociedad es va rebre al vestidor del Reus amb la màxima alegria. «És un rival que feia il·lusió a la gent, per la seva institució, per ser un equip amb identitat clara i que ha jugat a competicions europees. Crec que atraurà la gent de la zona», destacava el tècnic roig-i-negre Marc Carrasco. A més, va afegir que «estem feliços i contents també per ser el representant de la província de Tarragona, és un orgull per a nosaltres i tot el que vingui a partir d’ara és felicitat, no tenir res a perdre».
Fa deu anys de la darrera visita d’un equip de Primera Divisió a l’Estadi Municipal i ho farà de nou amb el Reus FC Reddis. «El nostre objectiu és posicionar la marca Reus a nivell estatal i recuperar el prestigi que vam tenir en un passat pròxim. Ara ens toca gaudir, que la ciutat ja ha plorat prou. Quan arribi el partit prepararem l’equip més competitiu possible perquè la gent estigui orgullosa dels seus», culminava Carrasco.
El més competitiu
El Girona, l’Espanyol, Osasuna, Celta de Vigo, Deportivo Alavés i Mallorca van ser els altres possibles rivals en el sorteig, però l’atzar va premiar al Reus amb l’equip més competitiu. L’equip basc valora molt positivament la Copa del Rei com un títol a aconseguir i una competició on fer créixer el nou projecte.
A més compta amb un gran ventall de jugadors potents, tenint en compte que el filial juga a Segona Divisió. Sigui quin sigui l’onze, el que queda clar és que serà competitiu i l’equip de Marc Carrasco haurà de suar si vol està a setzens de final, on els possibles premis serien el Barça, el Real Madrid, l’Atlético de Madrid i l’Athletic de Bilbao.