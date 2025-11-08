Futbol
Parralo, tens feina: el Nàstic cau a Múrcia (3-2)
Els grana tornen a fer un partit gris amb una defensa tova i un atac desdibuixat
Benvolgut Cristóbal Parralo, tens feina. El Nàstic ha perdut per 3 gols a 2 davant el Real Murcia en un altre partit gris. La defensa grana, novament massa tova i poc intensa, ha comès errors de concentració, que no poden ser imputables al nou entrenador, i que han condemnat l'encontre. L'equip no pot aspirar a pujar si encaixa tres gols cada partit. A l'atac també hi ha greus problemes, amb un punta insuls com Cedric i una reacció insuficient quan el marcador va en contra. L'entrenador andalús arrenca malament la seva etapa, però el mal partit d'avui és responsabilitat de la plantilla.
El partit va arrencar molt intens amb els dos equips amb ganes de reivindicar-se. Des d’inici, el Nàstic va anar a pressionar a dalt i mossegar en la sortida de pilota dels murcians. Així, va arribar el primer gol. Una recuperació de pilota de Marc Montalvo a l’àrea dels murcians va provocar un penal claríssim. Jaume Jardí, l’home gol en aquest inici de temporada, va ajustar la pena màxima i va avançar els grana. Un inici somiat per Parralo.
El tècnic andalús va apostar per la pressió a dalt i l’equip va respondre. Els locals volien sortir jugant sense regalar pilotes, però no trobaven el forat en la teranyina defensiva del Nàstic. Pel que fa a l’atac, els grana tenien paciència i trobava amb perill Pau Martínez a la banda dreta. La defensa murciana estava mal posicionada i tant Delgado com Camus trobaven molts espais per avançar. Carmona, el defensa dels locals, patia constantment.
El partit estava força controlat, però el futbol no entén de raó. Quan el Real Murcia dubtava més i la seva parròquia s’impacientava, els locals van trenar una bona jugada col·lectiva que va acabar amb el gol de Pedro Benito. El davanter va xutar a plaer a dins de l’àrea amb la defensa grana mal col·locada. Però el pitjor no va ser això. Un minut després va arribar el segon gol dels murcians. Una transició ràpida va acabar amb una passada a l’espai per Flakus. Alba no va arribar a temps i el davanter eslovè va definir subtilment davant Rebollo. Dos minuts de bogeria que van deixar el Nàstic amb un pam de nas.
Tocava tornar a remar. Els de Parralo van tornar a controlar el partit amb la pilota, però sent totalment inofensius. Arribaven algunes centrades laterals, però Cedric se les mirava de lluny, desubicat. El descans va arribar quan semblava que el Nàstic encara estava digerint els dos gols del Murcia.
Reacció insuficient
I a la represa tot va empitjorar, tot i el canvi ofensiu de Parralo. Alex Jiménez va entrar per Kaptoum, però el Nàstic va sortir adormit. Camus va rebutjar malament una centrada i Bustos va recollir la pilota amb una xilena. Golàs i 3 a 1. Els locals estaven de dolç i se les prometien felices. Però, com el futbol és irracional, els grana van retallar distàncies ràpidament, quan pitjor estaven. Una centrada llunyana de Jardí la va rematar a gol Morgado. El central es va elevar imperial i va fer un cop de cap acadèmic. Una reacció ràpida del Nàstic, però encara insuficient.
Tot i això, l’atac dels tarragonins era més vertical i generava més perill. Alex Jiménez es desmarcava i rebia en bones posicions, però, com malauradament és habitual, no acabava d’executar bé el regat o la passada. Sobre el minut 72 es va aturar el partit per una atenció sanitària.
Quan es va reprendre el joc, no hi va haver control de cap mena. L'entrada d'Almpanis i Juanda no va ser exitosa, ja que els extrems fracassaven en intentar desbordar en l'u contra u. Cap ocasió clara del Nàstic en els 18 minuts d'afegit. A aquest equip li costa molt remuntar els marcadors. Poques idees, poca qualitat i una pobra actitud. Li toca a Parralo solucionar aquest desgavell, encara no sigui massa tard.