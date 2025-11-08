Bàsquet
L’Ibersol CBT allarga la ratxa guanyadora a la pista de l’Alfindén (55-92)
Els de Toni Larramona trenquen el partit al tercer quart amb un Iker Fernández estel·lar i consoliden el seu gran moment de forma
L’Ibersol CBT ha aconseguit la cinquena victòria consecutiva en un partit que s’ha decidit al tercer quart, en el que els de Toni Larramona han aconseguit obrir una escletxa per sobre dels 20 punts després d’una primera part igualada. Un Iker Fernández en estat de gràcia (20 punts, 7 rebots, 4 assistències i 34 de valoració) ha liderat els del Serrallo, ben acompanyat per Marc Buscail, amb 17 punts.
Els tarragonins obrien un primer forat als primers minuts gràcies a dos triples de David Fernández, l’efectivitat de Buscail i la inspiració d’Iker Fernández: 6-14 al minut 5. Reacció dels aragonesos que retallaven fins el 18-21, forçant el temps mort de Toni Larramona. El marcador ja no es mouria en aquest primer quart.
Els locals s’acostaven encara més a l’inici del segon fins al 22-23 davant d’uns tarragonins espessos en atac i tous en defensa. Buscail i Iker acudien al rescat i completaven un 0-8 que tornava a marcar distàncies: 22-31 i temps mort de l’Alfindén, que després del parèntesi invertia la dinàmica i s’acostava 4 punts (31-35). Un triple d’Adri Duch el responia Anderson Gomes Correia i s’arribava a la mitja part amb un 34-38 que ho deixava tot obert.
Martin Smith des dels 6,75 posava els aragonesos a només 1 punt, però els visitants recuperaven la seva millor versió i estiraven el marcador fins el 37-44. Un altre cop Iker Fernández, en aquest cas repartint assistències, liderava l’atac visitant portant l’avantatge als 10 punts a falta de 3 minuts per acabar el tercer quart. En el tram final, la defensa en zona, la irrupció d’Ali Senghor en atac i el joc en transició estiraven el marcador fins el 41-62 després d’un triple d’Adri Duch que deixava el partit vist per a sentència.
El període definitiu s’obria amb la primera cistella de Dani Stefanuto, molt ben defensat durant tot el partit. Un bon presagi que es confirmava amb diferències màximes cada cop més grans: 41-74, després d’un triple d’Iker Fernández en transició i un altre de David Loras. Els darrers minuts han estat un tràmit en el que el CBT ha administrat la renda fins el 55-92 final.