Escacs
El tarragoní de 9 anys que és un prodigi del món dels escacs
Marc Barceló, amb 9 anys i 71 dies, va fer història convertint-se en el segon jugador més jove en ser mestre candidat
Ha sorgit a Tarragona el nou prodigi del món dels escacs. Marc Barceló, amb 9 anys i 71 dies, ha fet història després de guanyar les quatre primeres partides del Campionat d’Europa sub-10. Aquesta fita li ha permès assolir el títol de mestre candidat, el quart més elevat que reconeix la Federació Internacional d’Escacs (FIDE). És el segon jugador més jove de la història en aconseguir-ho. En altres paraules, ho ha aconseguit anys abans que ho fessin el número 1 Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura o el prodigi argentí Faustino Oro.
«No hi ha hagut mai en la vida un prodigi així a Tarragona i això que el nostre club gairebé té 100 anys», va destacar el president del Club d’Escacs de Tarragona, Francesc Farran. De fet, va remarcar que «és irrepetible i fins i tot podem dir que és únic tant a nivell català com nacional». El president de l’entitat va remarcar que el seu cas també és particular perquè «no és com la majoria dels talents que des dels tres anys ja jugaven, sinó que va començar a practicar els escacs fa dos anys. Va començar, podríem dir, relativament tard i ha demostrat tenir una capacitat d’aprenentatge i un talent innat superior».
La relació de Barceló amb els escacs va començar fa dos anys. Ho va fer jugant sol i per internet i els seus pares, en veure l’èxit del seu fill, el van portar al Club d’Escacs de Tarragona. «El primer dia vaig ser cautelós. Volia veure de primera mà que el seu nivell no era exagerat. En deu minuts ja vaig veure que era un talent únic», va apuntar Farran.
«Fa 25 anys que faig classes als nous jugadors i veia que no acabava d’explicar un concepte que ell ja ho aplicava a la perfecció i havia de pujar el nivell», va assenyalar el president. A més, el president el descriu com «un jugador agressiu al tauler que li agrada atacar i pressionar. Això diu molt de la seva personalitat, perquè una partida d’escacs és una guerra d’idees en la qual dos jugadors es volen imposar. Es necessita una mentalitat de ferro per controlar les emocions, així com ser analític i tenir coneixements teòrics».
Economia contra el talent
Barceló estudia, entrena i practica amb professionalitat «nosaltres l’ajudem molt, però som un club auster amb ajudes de l’administració pública gairebé nul·les». Arran de guanyar el Campionat d’Espanya, la Federació Espanyola i la Catalana s’han implicat, però l’economia també mana. «L’any passat no va poder participar a l’Europeu pel cost que suposava. Competir a nivell internacional no és econòmic i som un club humil, així que estem buscant un patrocini o ajuda perquè el talent pugui créixer».
Ara mateix, Barceló continua participant en el Campionat d’Europa sub-10 amb l’objectiu d’aspirar al més alt en una categoria en la qual és un dels més joves.