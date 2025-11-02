Atletisme
Víctor del Águila i Aida Pérez s'imposen a la 34a Mitja Marató de Tarragona
César Jordán i Paula Hritiuc completen el podi en la cursa de 10 quilòmetres en un jornada amb prop de 1.400 esportistes
Tarragona ha acollit aquest matí l'esdeveniment esportiu més emblemàtic de la ciutat, la Mitja Marató + 10K Ciutat de Tarragona que enguany ha arribat a la seva 34a edició amb 1.395 participants, 794 dels quals han apostat per la mitja marató i 601 han fet la cursa de 10 quilòmetres.
Víctor Del Águila Pellicer, amb un temps de 01:13:43, s'ha proclamat campió masculí de la Mitja Marató i, amb un temps de 01:30:23, Aida Pérez Soler, ha estat la guanyadora femenina d'aquesta prova d'atletisme de fons. Pel que fa a la cursa de 10 quilòmetres, les millors maques masculina i femenina les han aconseguit César Jordán Marín i Paula Adriana Macavei.
Les dues curses, amb sortida i arribada des del carrer Torres Jordi, han començat a les 9 hores. Els participants han corregut per un itinerari que ha passat pels carrers i places més emblemàtics de Tarragona així com per davant de monuments del patrimoni històric com el Circ i l'Amfiteatre Romà.
De la mateixa manera que l'any passat, la Mitja Marató s'ha completat fent dues voltes al mateix recorregut, el mateix circuit que han recorregut els participants de la cursa de 10 quilòmetres amb només una volta.
La majoria dels prop de 1.400 corredors i corredores que han participat són de la ciutat de Tarragona i de la demarcació, però també ha corregut força gent de diverses comunitats autònomes i d'altres països com Alemanya, Itàlia, Suècia, Bèlgica, França i Andorra.
Entre els participants hi havia el conseller d'Esports i Turisme Esportiu de l'Ajuntament de Tarragona, Mario Soler; el conseller d'Esports de la Generalitat de Catalunya, Berni Álvarez, i el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, Òscar Ordeig.
L'esdeveniment ha comptat amb unes 150 persones voluntàries i, per tercer any consecutiu, Carburos Metálicos, companyia líder al sector de gasos industrials i medicinals a Espanya que forma part del grup Air Products, ha estat la principal patrocinadora de la Mitja Marató + 10K Ciutat de Tarragona.