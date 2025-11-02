Diari Més

Bàsquet

L’Ibersol CBT encadena la quarta victòria consecutiva davant el Roser (83-65)

Els de Toni Larramona s’imposen al Palau d’Esports amb una actuació coral i cinc jugadors en dobles dígits

Imatge del partit contra el Roser

Imatge del partit contra el RoserGuillo Dehon

Redacció Redacció
Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Quarta victòria consecutiva de l’Ibersol CBT davant el Roser. En un partit disputat al Palau d’Esports de l’Anella Mediterrània de Tarragona, els de Toni Larramona s’han imposat a la segona part liderats en anotació un altre cop per Stafanuto però novament amb 5 jugadors en dobles dígits per confirmar una nova victòria coral (l’aler gallec, Marc Buscail, David Loras, David Fernández i Iker Fernández).

Els tarragonins agafaven la iniciativa ja des dels primers minuts, amb un primer parcial de 9-4, després d’un triple d’Iker Fernández. Els locals, però, s’estancaven i una reacció del Roser empatava el partit a 11 a 4 minuts per al final del primer quart. Resposta immediata dels de Toni Larramona: parcial de 7-0 liderat per Stefanuto. L’encert del capità, David Fernández, en el tram final del període permetia assolir una màxima d’11 punts (24-13), tot i que un últim parcial favorable als visitants els permetia tancar-lo amb un 24-20 que deixava el partit molt equilibrat.

El segon començava amb el Roser invertint la tendència del primer quart fins donar la volta al marcador la minut 3: 31-32, després d’una cistella de Quirós. El partit entrava en una fase d’igualtat amb alternatives al marcador, que es mantenia ajustat fins a la mitja part, a la que s’arribava amb avantatge blau gràcies a un triple de David Fernández (42-39).

Els tarragonins tornaven dels vestidors decidits a encarrilar el partit. Un parcial de 9-0 liderat per Buscail obria forat fins el 51-39, que provocava el temps mort del Roser. El CBT rendibilitzava l’escletxa durant la resta del quart per deixar-lo en un 61-49 després d’un 3+1 d’Iker Fernández i dos tirs lliures del base del planter.

L’últim quart arrencava amb Stefanuto i Duch marcant distàncies que semblaven ja gairebé definitives: 68-52 al minut 3. A partir d’aquí, bona gestió del marcador davant d’un Roser que, tot i retallar la diferència puntualment ja no inquietaria als de Toni Larramona, que tancaven el partit amb un clar 83-65.

tracking