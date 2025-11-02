Bàsquet
L’Ibersol CBT encadena la quarta victòria consecutiva davant el Roser (83-65)
Els de Toni Larramona s’imposen al Palau d’Esports amb una actuació coral i cinc jugadors en dobles dígits
Quarta victòria consecutiva de l’Ibersol CBT davant el Roser. En un partit disputat al Palau d’Esports de l’Anella Mediterrània de Tarragona, els de Toni Larramona s’han imposat a la segona part liderats en anotació un altre cop per Stafanuto però novament amb 5 jugadors en dobles dígits per confirmar una nova victòria coral (l’aler gallec, Marc Buscail, David Loras, David Fernández i Iker Fernández).
Els tarragonins agafaven la iniciativa ja des dels primers minuts, amb un primer parcial de 9-4, després d’un triple d’Iker Fernández. Els locals, però, s’estancaven i una reacció del Roser empatava el partit a 11 a 4 minuts per al final del primer quart. Resposta immediata dels de Toni Larramona: parcial de 7-0 liderat per Stefanuto. L’encert del capità, David Fernández, en el tram final del període permetia assolir una màxima d’11 punts (24-13), tot i que un últim parcial favorable als visitants els permetia tancar-lo amb un 24-20 que deixava el partit molt equilibrat.
El segon començava amb el Roser invertint la tendència del primer quart fins donar la volta al marcador la minut 3: 31-32, després d’una cistella de Quirós. El partit entrava en una fase d’igualtat amb alternatives al marcador, que es mantenia ajustat fins a la mitja part, a la que s’arribava amb avantatge blau gràcies a un triple de David Fernández (42-39).
Els tarragonins tornaven dels vestidors decidits a encarrilar el partit. Un parcial de 9-0 liderat per Buscail obria forat fins el 51-39, que provocava el temps mort del Roser. El CBT rendibilitzava l’escletxa durant la resta del quart per deixar-lo en un 61-49 després d’un 3+1 d’Iker Fernández i dos tirs lliures del base del planter.
L’últim quart arrencava amb Stefanuto i Duch marcant distàncies que semblaven ja gairebé definitives: 68-52 al minut 3. A partir d’aquí, bona gestió del marcador davant d’un Roser que, tot i retallar la diferència puntualment ja no inquietaria als de Toni Larramona, que tancaven el partit amb un clar 83-65.