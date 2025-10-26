Motor
L'equip Suárez-Iglesias (Škoda), guanyador de la 60a edició del RallyRACC Catalunya - Costa Daurada
Amb aquesta victòria, quarta de la temporada, el duet conquesta el títol del Súper Campionat d'Espanya de Ral·lis de 2025
La 60a edició del RallyRACC Catalunya – Costa Daurada l'ha guanyat l'equip format per José Antonio Suárez-Alberto Iglesias (Škoda Fabia RS Rally2), autors d'una intel·ligent cursa que han dominat des del tram núm. 4, disputat al matí del dissabte.
Amb aquesta victòria, quarta de la temporada, el duet conquesta el títol del Súper Campionat d'Espanya de Ral·lis de 2025. Entre altres èxits, per al pilot asturià de 35 anys (els va complir el passat dia 22) aquesta serà la seva tercera corona en el S-CER, després de les que va guanyar en 2021 i 2023. El seu copilot en tots aquests èxits ha estat el també asturià Alberto Iglesias Pin, de 52 anys.
La cursa amb base a Salou ha constat d'un itinerari mixt terra-asfalt amb un total de 980 km dels quals 172 han estat cronometrats, distribuïts en 14 trams de velocitat. L'etapa de terra la van guanyar, amb gran marge, Suárez-Iglesias i el seu Škoda, després d'una actuació molt regular i exempta de problemes, just el que no va gaudir pràcticament ningú de la seva competència, amb incidents que els van retardar (Pepe López, Iván Ares) o directament van eliminar-los de la lluita (Gil Membrado, Unai De la Dehesa, Sergi Pérez).
L'etapa d'asfalt no ha tingut emoció, donat que els líders han tornat a dominar amb mà de ferro, si bé Pepe López-David Vázquez (Hyundai i20N Rally2) han dut a terme una actuació en continu atac, en el seu interès per recuperar posicions en la general. Van arrencar la jornada cinquens i l'han finalitzat tercers, convertint-se en un dels protagonistes del dia.
Entre tots dos equips hi han acabat Rubén Ares-Borja Rozada (Toyota GR Yaris Rally2), configurant sense cap mena de dubte un podi guanyat a pols per part de tots ells. En els primers compassos del dia s'han retirat Gil Membrado-Jandrín López (Ford Fiesta R5) i Alexander Villanueva-Axel Coronado (Toyota GR Yaris Rally2).
En els campionats promocionals que també disputaven tot el ral·li al complet, Adrián Díaz-Sara Fernández han aconseguit guanyar la Toyota Gazoo Racing Yaris Cup Spain; i Pere Rovira-Marc Qué (Peugeot 208 Puretech 1.2 T N3) el Volant RACC-Trofeu WERACE.
A més, l'etapa d'asfalt d'avui ha estat puntuable per a la Copa Hyundai i20N Rally, que ha aconseguit guanyar el tàndem Arnau Bartés-Melisa Lorenzo, després d'una intensa lluita amb Adrián i Andrés Blanco, que en el penúltim tram se sortien de la carretera. L'equip triomfador en la Hyundai també ha aconseguit vèncer en el Campionat de Catalunya d'asfalt, després dels problemes que han anat arrossegant Albert Orriols-Jordi Forcada (Škoda Fabia Rally2 Evo).
Gran resultat de Laia Sanz-Luka Larrosa (Toyota GR Yaris N4), primers catalans en la classificació, en la millor actuació de la exmotorista pilotant automòbils: vuitena absoluta i segona en la Toyota GR Iberian Cup. Sanz ha estat la primera pilot en cursa, seguida de Nuria Pons (Škoda Fabia R5), onzena.
La 60a edició del RallyRACC Catalunya – Costa Daurada ha significat una important fita en la història de la cursa, que va arrencar en 1957 i al llarg de gairebé 7 dècades ha experimentat una evolució constant, sempre en el Campionat d'Espanya, fins que en 1980 va passar a ser una prova del Campionat d'Europa i en 1991 del Campionat del Món.
Des de fa tres temporades, la nova orientació exclusivament nacional de la prova organitzada pel RACC, l’ha portat a ser una competició del Súper Campionat d'Espanya de Ral·lis, certamen en el qual ha complert el tercer any consecutiu en el seu calendari. A més, tots els campionats estatals i autonòmics tenen en el RallyRACC una de les seves proves puntuables, confirmant el compromís de la prova amb l'automobilisme del país.
Després d'aquesta reeixida 60a edició, el RACC centra ara la seva activitat esportiva en la preparació del 6è RallySprint RACC Circuit de Barcelona-Catalunya, última competició de 2025 i gran festa de final de temporada de l'automobilisme català, el diumenge 21 de desembre.