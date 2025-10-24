Ciclisme
Viñuales: «El Tour de França convertirà Tarragona en una finestra oberta al món»
La sortida de la segona etapa del la prova serà el 5 de juliol, tindrà un recorregut de 6 quilòmetres pel centre de la ciutat i el Parc Francolí acollirà el Fan Park Oficial
El Tour de França 2026 ja comença a pedalar a Tarragona. L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha presentat aquest divendres els detalls del pas per la ciutat de la prova ciclista més coneguda arreu del món. El pròxim 5 de juliol la ciutat acollirà la sortida de la segona etapa d’aquesta emblemàtica cita esportiva, una etapa de 182,4 quilòmetres que sortirà des de la Rambla Francesc Macià i arribarà fins a Barcelona.
«Comença el compte enrere d'una fita sense precedents que convertirà Tarragona en una finestra oberta al món. Parlem d'un dels grans esdeveniments esportius amb més projecció internacional, Tarragona viurà una experiència espectacular», ha destacat Viñuales, qui ha manifestat que «volem que els tarragonins i tarragonines siguin protagonistes de la sortida de la segona etapa, estem segurs que donarem el millor de nosaltres perquè tothom pugui gaudir d'aquesta gran cita». «Es tornarà a demostrar que Tarragona està més que preparada per acollir esdeveniments de primer ordre. El Tour arriba, Tarragona vibrarà i el món ens mirarà», ha conclòs l'alcalde tarragoní.
«Es tracta d’un esdeveniment que ens ajuda a posicionar-nos com una de les millors destinacions per a la pràctica del cicloturisme a escala internacional, un objectiu en què des del Patronat de Turisme de la Diputació fa anys que hi treballem. El 2026 serà un any històric», ha afirmat el vicepresident segon de la Diputació de Tarragona i president del Patronat de Turisme, Enric Adell.
6 km pel centre de la ciutat
Els millors ciclistes mundials recorreran un total de 6 quilòmetres pel cor de Tarragona, un recorregut que ens retransmetrà per televisió arreu del món posant en valor els espais més emblemàtics i el patrimoni històric de Tarragona. Es pedalejarà per totes les rambles, la plaça Imperial Tàrraco, el monument dels castellers, la Font del Centenari, el Balcó del Mediterrani, el Portal del Roser, la Via de l’Imperi, el Circ i l’Amfiteatre Romà i la Via Augusta.
La sortida serà per la Rambla Francesc Macià (a l’altura del número 13). Des d’aquí, els corredors del Tour recorrerà la Rambla Francesc Macià, la Rambla Lluís Companys, la plaça Imperial Tarragona i la Rambla Nova fins al Balcó del Mediterrani. Un cop aquí, tornaran a baixar la Rambla Nova per endinsar-se pel carrer Pau Casals i continuar pel carrer de la Reina Maria Cristina fins a l’avinguda Catalunya, des d’on pujarà fins al Portal del Roser per baixar la Via de l’Imperi i seguir pedalant per la Rambla Vella. Passant per davant del Circ i l’Amfiteatre Romà, els ciclistes continuaran per la Via Augusta.
A més de la ciutat de Tarragona, els ciclistes internacionals pedalejaran per carreteres dels termes municipals de la Riera de Gaià, Altafulla, Torredembarra, la Pobla de Montornès, Creixell, Roda de Berà, el Vendrell, Calafell i Cunit. Un total de 38,18 quilòmetres de carretera que se sumen als 6 que transcorren pel centre de la ciutat de Tarragona.
Amb la sortida de la segona etapa del Tour de França 2025, Tarragona es projectarà al món. En el llarg del recorregut urbà de 6 quilòmetres es preveu l'assistència d'entre 50.000 i 80.000 persones. De fet, només a la zona del Parc Francolí, se'n preveuen entre 15.000 i 20.000.
El Parc del Francolí, epicentre
La sortida de la segona etapa a Tarragona generarà un operatiu logístic sense precedents a la ciutat. El Parc del Francolí serà el centre neuràlgic de l’organització i albergarà el Fan Park Oficial del Tour de França, uns espais que ocuparan un total de 47.904 metres quadrats.
El Village, de més de 4.000 metres quadrats, s’ubicarà a la zona de les grades del Parc del Francolí i és aquí on també s’ubicarà l’escenari des d’on, tres hores abans de la sortida, s’oferiran diversos espectacles.
L’àrea destinada al públic ocuparà un espai de prop de 12.000 metres quadrats i estarà delimitada per part del carrer de l’Arquebisbe Josep Pont i Gol i altres carrers de l’entorn.
Entre altres espais, també hi haurà una àrea de més de 9.000 metres quadrats que s’utilitzarà d’aparcament per a la caravana publicitària (amb uns 150 vehicles), així com altres zones de pàrquing, de control policial i un espai adreçat als mitjans de comunicació.
En el marc d’aquest operatiu, es calcula que hi haurà més de 1.200 vehicles pesants i 60 camions.