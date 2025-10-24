Voleibol
La guàrdia del Carib està llesta per liderar el SPiSP
Rojas, Alomar i Morales encetaran el curs dissabte amb el CV Sant Pere i Sant Pau
El CV Sant Pere i Sant Pau comença aquest dissabte el seu segon any a la Superlliga-1, el màxim nivell del voleibol estatal. Dissabte, contra el Teruel, el tècnic Vlado Stevovski, a diferència de l’any passat, comptarà amb tots els jugadors disponibles i, sobretot, amb l’estrena dels flamants fitxatges del Carib: els cubans Elieser Rojas i Yusnier Morales i el porto-riqueny Ismael Alomar.
Tots tres van compartir equip l’any passat al VC Reshetylivka ucraïnès i ara es retroben al Sant Pere i Sant Pau per marcar la diferència i que el club aspiri a quelcom més que a la salvació. El central Alomar arriba amb el cartell de fitxatge estrella i ell mateix va acceptar de bon gust el repte. «Vinc a provar-me i a demostrar a l’afició que poden confiar en mi. He de demostrar que van encertar de ple quan van fitxar-me i ho faré sense cap mena de pressió, perquè vinc a fer el que més m’agrada i apassiona», apuntava Alomar.
Confiat, amb dos metres d’alçada i carregat d’energia, el porto-riqueny estarà ben acompanyat per formar el mur de bloqueig del Sant Pere i Sant Pau, perquè compartirà posició amb Julián García-Torres. De fet, Alomar va apuntar que «és una llegenda i és com el meu segon entrenador. És una de les persones que ajuda a tenir-les al costat perquè et baixa a terra i et fa fer el voleibol amb una nova mirada». Després de competir a nivell nacional, als Estats Units i a Europa, Alomar s’estrena a Superlliga «per demostrar a tothom del que puc fer».
Els cubans Elieser Rojas i Yusnier Morales arriben plegats a Tarragona. De fet, des que van començar a competir a Cuba que ho fan junts. «Som una família i competirem junts sigui on sigui, ens coneixem i compenetrem a la perfecció», assenyalava Elieser Rojas. Tots dos arriben per reforçar la potència ofensiva de l’equip i s’uniran al també cubà Denys González, que va renovar. «Vam ser dels últims en arribar i l’afició ens va acollir des del primer dia amb un gran tracte. Ara ens toca a nosaltres mantenir el nivell que ens han donat els aficionats i donar el millor de nosaltres», indicava Morales.
Arribar al Sant Pere i Sant Pau és adaptar-se al mètode Vlado Stevovski. El tècnic exigeix i prepara a l’equip per competir tot. I ho aconsegueix. I Morales, Rojas i Alomar són les peces necessàries, la guàrdia del Carib, per fer de l’equip una potència. Amb aquesta ambició arriba també Rojas, que va assenyalar que «tenim ganes que comenci la lliga. L’objectiu principal és estar entre els quatre primers, aquesta és la tasca que vull aconseguir personalment». La Superlliga és una nova prova i Rojas va subratllar que «espero un nivell similar al d’Ucraïna. Hi ha equips d’un gran talent que exigiran més de nosaltres, però estem preparats per a tot».
Dissabte, el CV Sant Pere i Sant Pau enceta la lliga a la pista del Teruel, un equip amb el qual ja s’ha enfrontat en tres ocasions aquesta pretemporada, totes acabades amb derrota. Però l’ambició i la confiança estan intactes. «És un rival fort, però mai han marxat convençuts. Sabem dels nostres errors i dels seus i el desig de superar-los ens farà més forts», tancava Morales. El voleibol d’elit torna a Tarragona i el CV Sant Pere i Sant Pau està preparat i compta amb nous guardians.