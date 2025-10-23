Futbol
El Reus canvia els preus pel partit de Copa: «Us hem escoltat»
Hi haurà un descompte de 5 euros fins dissabte
Després d’una política de preus polèmica en el partit de lliga contra el Sant Andreu, el Reus FC Reddis ha fet públics els preus de les entrades per al partit de la primera ronda de la Copa del Rei davant el CE Europa, que es disputarà a l’Estadi Municipal el 29 d’octubre a les 20:30 h.
El club ha volgut mantenir una política de preus accessible i reconèixer, una vegada més, el compromís de la seva afició amb un missatge: «Us hem escoltat roig i negres, ara toca omplir l’estadi». Després d’un inici de temporada marcat pel compromís i el suport de l’afició, el club vol que aquest enfrontament sigui una nova demostració d’orgull roig-i-negre. Els socis, simpatitzants i públic general disposaran de diverses opcions segons la seva ubicació a l’estadi, amb avantatges exclusius per als abonats i els seus acompanyants. A més, fins al dissabte 25 d’octubre a les 23:59 h, s’aplicarà un descompte addicional de 5 euros sobre totes les tarifes. A partir de diumenge, les tarifes seran com les de l’últim partit.
El club obrirà les taquilles de l’Estadi divendres de 17 hores a 19 hores i dilluns de 17 hores a 19 hores. La Copa del Rei tornarà al Municipal després de set anys i el club fa una crida a la ciutat. Davant, hi haurà un conjunt gracienc que es troba en una molt bona dinàmica, lluitant per la primera posició a Primera RFEF.