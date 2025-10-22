Nàstic
Álex Jiménez fa un primer pas prometedor per assolir continuïtat a la davantera
El murcià va ser una de les notes positives contra el Tarazona assolint un gol i una assistència que premien el seu esforç
Una de les notes positives del duel contra el Tarazona va ser el rendiment d’Álex Jiménez. El jove davanter murcià sempre destaca pel seu desgast en la pressió i solidaritat defensiva, però diumenge va fer un pas endavant arrodonint el seu partit de desgast en la pressió amb un gol i una assistència.
Des de la seva arribada al Nàstic l’últim dia de mercat d’estiu de l’any passat, Álex Jiménez ha destacat per la seva entrega en els partits. El murcià és un jugador que es desgasta en la pressió i és solidari al darrere, però sempre amb una tasca pendent: el gol. Els davanters sempre són jutjats pel seu encert de cara porteria, facin l’esforç que facin i durant l’any passat i aquesta temporada el davanter ha mostrat dificultats en la finalització. Això sí, actuacions com la de diumenge són passos prometedors per desfermar el seu talent i competir amb Marcos Baselga i Cedric Omoigui.
Qui més confia en el davanter és Luis César. Jiménez és l’aposta personal del tècnic i ho ha demostrat amb paraules i fets. Enguany, Álex Jiménez acumula ja 4 titularitats, només una menys en vuit partits que en tota la temporada passada. Llavors era un jugador de recurs en el tram final dels partits que acabava de saltar de Tercera Federació. Enguany, ha gaudit de més oportunitats aprofitant la baixa de Baselga i, com contra el Tarazona, ha sigut una prioritat per sobre dels seus competidors.
Luis César va ser clar en la roda de premsa posterior al Tarazona: «El dia que Álex Jiménez sigui precís amb el gol serà un jugador importantíssim». A més, va afegir que «puc dir que Álex té gol. En els entrenaments ha demostrat el seu talent. Per aquest motiu, em fa ràbia que falli perquè als davanters es defineixen pel seu encert». De fet, l’entrenador va anar més enllà i va subratllar el treball del murcià en el dia a dia apuntant que «si a cada jugador del Nàstic ha de fer una alineació, a banda de posar-se a ells mateixos de titulars, l’altra prioritat és Álex Jiménez».
El passat diumenge va mostrar una mica talent que parla Luis César. A la banda esquerra, però amb la llibertat de moviment cap al centre, va ser partícip dels dos gols del conjunt grana. Primer, va assistir a Marc Montalvo a la frontal de l’àrea, i, després, va veure l’espai entre quatre defensors del Tarazona per caçar la centrada de Fuentes i marcar el gol de la victòria.