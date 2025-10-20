Poliesportiu
Tarragona es tenyeix de rosa amb la 10a Women Race El Corte Inglés
Paula Adriana va ser la guanyadora d’una cursa solidària que va tenir més de 3.600 participants
Tarragona es va tenyir ahir de rosa amb la desena edició de la Women Race El Corte Inglés, la més multitudinària fins al dia d’avui. Més de 3.600 persones van participar en aquesta festa d’esportivitat i solidaritat contra el càncer de mama que va omplir la ciutat des de primera hora. No faltava ni una ànima a la Rambla Lluis Companys. Famílies, mares, pares i fills es van reunir per presenciar la cursa. Alguns participaven corrent, d’altres caminants, mentre que un grapat només volia donar ànims als seus familiars des de la línia de meta.
Va ser tota una festa i l’expectació de la sortida va ser elevada. Això sí, una vegada les corredores van engegar el seu curs, l’ambient no es va frenar i s’esperava a les seves campiones.
Esports
Les millors imatges de la Women Race El Corte Inglés
Redacció
La guanyadora va ser Paula Adriana, que va finalitzar la cursa en 17 minuts i 23 segons, i la van acompanyar en el podi Jessica Bonet i Stella Beazzutti, qui fou la campiona de les darreres edicions. Amb tot, totes les persones se sentien guanyadores en travessar la línia de meta. Així ho transmetien en les seves cares d’alegria i cansament després de recórrer el circuit pels carrers de Tarragona. Tots els participants tenien un motiu de pes. Molts havien patit de prop la malaltia, mentre que altres volien mostrar la seva solidaritat en una bona causa. Soles i concentrades, en parella o en grup i petant la xerrada, tot es va valer per afrontar un recorregut inclusiu per a totes les edats i exigències.
Aquesta marea rosa es va fer present pel patrimoni històric i cultural de la ciutat, travessant el Portal del Roser, el carrer de la Nau, la plaça de la Font i la Baixada de la Pescateria, l’Amfiteatre romà, el Balcó del Mediterrani i el Mercat Central, entre d’altres.
En total es van recaptar 22.000 euros que es van destinar a l’Associació Contra el Càncer a Tarragona, una entitat que dedica els esforços en sensibilitzar i acompanyar les persones que pateixen la malaltia, així com finançar investigacions oncològiques.
La festa, però, va començar un dia abans amb una sèrie d’activitats a la Rambla Lluís Companys. Una sessió de dance fitness i un DJ amb música van amenitzar l’ambient abans del tret de sortida de la cursa d’ahir. Els preparatius van tenir efecte i la cursa va ser tot un èxit ja consolidat a la ciutat. La desena edició de la Women Race El Corte Inglés va comptar amb BMW Oliva Motor com a patrocinador principal de l’esdeveniment i també amb la col·laboració de l’Ajuntament de Tarragona, la Guardia Urbana i Protecció Civil.