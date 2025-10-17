Reconeixement
Tarragona, reconeguda com la ciutat que més ha contribuït a la promoció de l’esport el 2024
És el premi Nacional de l'Esport que atorga el Consejo Superior de Deportes
El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha reconegut la ciutat de Tarragona com la ciutat que més ha contribuït a la promoció de l’esport durant l’any 2024, en reconeixement de la seva intensa activitat esportiva, la implicació del teixit associatiu i l’impacte positiu que l’esport ha tingut en la vida social i econòmica de la ciutat.
Al llarg del 2024, Tarragona va acollir un total de 56 d’esdeveniments esportius, que van reunir més de 36.600 esportistes i més de 67.000 acompanyants procedents de diferents punts del territori, de l’Estat espanyol i de diversos països europeus. L’activitat esportiva va generar un impacte econòmic de 9,7 milions d’euros, consolidant la capital tarragonina com un referent en l’acolliment i l’organització d’esdeveniments esportius i en la promoció dels valors de l’esport.
L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacat que aquest reconeixement «és un orgull per a Tarragona i per a tots els tarragonins i tarragonines. L’esport és un dels motors que mou la nostra ciutat: mou persones, mou valors i mou economia». L’alcalde també ha volgut agrair «el treball i la passió de totes les entitats, clubs, federacions i voluntaris que fan possible que Tarragona sigui, cada setmana, un escenari esportiu obert a tothom».
Entre les cites que van omplir el calendari esportiu de l'any 2024 destaquen les competicions que van arribar per primera vegada, com ara el Campionat de Catalunya de Tir amb Arc Indoor, els campionats d'Espanya de tenis taula, la Copa del Món de gimnàstica estètica, la Super Lliga Prop 3X3 Spain, el partit de rugbi de seleccions absolutes, la competició de powerchair football, el primer Trofeu Ciutat de Tarragona de gimnàstica rítmica, la Lliga Nacional i la Lliga Iberdrola infantil de karate i el Circuit 3X3 Pro.
Al llarg de l'any passat, la ciutat també va gaudir de grans esdeveniments que van tornar a escollir Tarragona com escenari, com la Lliga Catalana ACB, la Minicopa Endesa, el Campionat internacional de patinatge artístic Open Stars Xou, el campionat de waterpolo formatiu Habawaba, el campionat de Catalunya infantil de natació i la segona edició del Torneig de Bàsquet femení Ciutat de Tarragona. Entre molts altres, milers de persones també van tornar a participar en les tradicionals cites esportives tarragonines organitzades per Tarragona Esports com les diverses caminades populars, la Trail Tarragona, la Tarraco Health Race i la Mitja Marató + 10k Ciutat de Tarragona.
L’Ajuntament de Tarragona, a través Tarragona Esports, continua treballant per consolidar una política esportiva inclusiva, sostenible i de qualitat, que reforci la cohesió social i la projecció de la ciutat. La capital tarragonina aspira a continuar sent una referència estatal en la promoció de l’activitat física i l’organització d’esdeveniments esportius de primer nivell.
«Invertir en esport és invertir en ciutat», ha remarcat l’alcalde, subratllant el compromís del consistori amb la promoció de l’esport de base i l’acollida d’esdeveniments que generin oportunitats i dinamització econòmica per a Tarragona.