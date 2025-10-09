Nàstic
Marcos Baselga i Pol Domingo, rivals el dia del seu debut i en el seu reencontre
Tots dos van debutar al Nou Estadi el 2020 i diumenge tornaran a enfrontar-se, però amb l’aragonès de grana
Aquest diumenge es viurà un partit especial al Nou Estadi. L’exjugador grana Pol Domingo tornarà a l’estadi que va ser casa seva durant tota una vida amb la samarreta de l’Alcorcón i haurà d’aturar l’atacant del Nàstic Marcos Baselga. Tots dos jugadors guarden un vincle entre ells i amb el camp, perquè tots dos van debutar amb els equips del seu cor ara fa cinc anys. Diumenge es tornaran a trobar, però aquesta vegada amb els papers canviats i l’aragonès amb la samarreta grana.
Pol Domingo i Marcos Baselga van debutar en el partit de segona ronda de Copa del Rei entre el Nàstic i el Real Zaragoza disputat l’11 de gener de 2020, duel que va acabar amb victòria aragonesa per 1-3. Els dos joves jugadors van tenir la seva oportunitat per brillar. En el cas de Pol Domingo, el tècnic Toni Seligrat va brindar al de la Pobla de Montornès la titularitat a l’eix de la defensa. Llavors va ser un premi, un reconeixement la seva trajectòria a l’estructura del Nàstic i els esforços a la Pobla de Mafumet, però va acabar sent un primer pas per fer-se un lloc en el primer equip.
Des d’aquell partit, Pol Domingo no va de deixar de fer passos endavant, guanyant-se l’estima de l’afició i la confiança dels diferents tècnics amb el seu esforç i rendiment sobre la gespa. Així va ser durant sis anys al primer equip, fins que aquest estiu, després de no renovar amb l’entitat grana, va agafar les maletes direcció a Alcorcón on és titular a la banda dreta.
Marcos Baselga va viure una situació similar. Llavors, el tècnic Víctor Fernández va recompensar l’esforç del punta aragonès amb 20 minuts a la Copa del Rei. A més, també va arribar a jugar a Segona Divisió amb el primer equip la mateixa temporada. Aquell va ser el primer pas d’un davanter que es va haver de guanyar el lloc amb cessions. Primer a l’Atlètic Balears i després a Zamora i Calahorra. Finalment, la seva darrera cessió va ser al Sabadell, abans de rescindir el contracte amb el club aragonès l’estiu del 2024.
Malgrat el talent mostrat i la seva presència a les pretemporades del Real Zaragoza, mai va ser considerat per continuar el club i l’any passat va continuar la seva trajectòria a Primera Federació amb l’Arenteiro, on va brillar amb 12 dianes. Això va cridar l’atenció del Nàstic, tot i que el club grana ja tenia en el radar al davanter aragonès des de fa diversos mercats d’estiu.
Ara, els papers de Pol Domingo i Marcos Baselga han canviat completament. El davanter aragonès s’erigeix com un dels referents del Nàstic i ja s’ha estrenat al Nou Estadi Costa Daurada. Ho va fer contra l’Eldense amb un golàs i, al mateix temps, es va presentar a la seva afició després de superar una lesió. Des del dia de la presentació amb el Nàstic, Baselga ha remarcat que el Nou Estadi sempre ha sigut especial per a ell perquè va ser on va debutar en el futbol professional, diumenge, el tindrà del seu costat.
D’altra banda, Pol Domingo el tindrà, per primer cop, en contra. L’afició grana segur que el rebrà amb els braços oberts, però una vegada que xiuli l’àrbitre, tot canviarà. Cinc anys després, la foto entre Marcos Baselga i Pol Domingo es repetirà, però amb noves samarretes i nous papers.