El Nou Estadi podria acollir l’amistós entre Catalunya i Palestina
El Nàstic i l’Ajuntament de Tarragona han oferit la instal·lació per poder rebre l’hipotètic partit al novembre
Segons va destacar el conseller d’Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, ahir en una entrevista a RAC1, la federació de futbol de Palestina s’ha ofert a jugar un partit amistós amb la catalana al novembre. El dia 15 d’aquell mes, el país àrab jugarà un encontre amb la selecció d’Euskadi a Bilbao, concretament a l’estadi de Sant Mamés, i ha decidit aprofitar per jugar també amb Catalunya. Des de la Generalitat veuen el partit amb bons ulls i la Federació Catalana de Futbol s’ha obert a concretar el partit «si se superen alguns esculls».
En aquest sentit, tant el Nàstic com l’Ajuntament de Tarragona han vist amb bons ulls oferir el Nou Estadi com l’escenari ideal per al partit i així descentralitzar l’esport a Barcelona, portant de retruc la selecció catalana a Tarragona per primera vegada. El partit està carregat de significat, donant suport i visibilitat al país àrab i, com va destacar el president Salvador Illa, convertir el futbol «en una eina de pau» i «denunciar el genocidi del poble palestí».Amb tot, l’estadi grana té competidors. Segons va informar RAC1 l’Associació Palestina de Futbol ha oferit a jugar a Barcelona el 18 de novembre, concretament en l’Estadi Olímpic Lluis Companys. De moment, encara no hi ha una confirmació oficial que el partit es disputarà ni l’escenari, però des del Nàstic i l’Ajuntament volen que sigui a Tarragona.