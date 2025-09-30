Voleibol
El Voleibol SPiSP es posa a prova avui contra el Narbonne
Els tarragonins jugaran aquest vespre un amistós contra un dels equips històrics de França
L’Instercap Asisa Tarragona Sant Pere i Sant Pau continua avui la seva pretemporada. Després de proclamar-se campions de Catalunya el passat cap de setmana, després de dos partits contra el CN Sabadell i el FC Barcelona, els tarragonins rebran aquest vespre a les 20 hores el Narbonne. El conjunt francès és un dels històrics de l’esport al país veí i serà un nou repte pels cooperativistes en el camí de preparació de l’inici de la Superlliga, que arrencarà aquest octubre.
Abans però queden encara diversos amistosos per disputar. Dissabte, els rojillos rebran a l’UPV Leleman Conqueridor de València i acabarà la preparació contra el Terol. Precisament, contra l’equip amb el qual s’estrenarà la lliga.
La mirada a Terol
Concretament, el Sant Pere i Sant Pau començarà la lliga a domicili el dia 25 contra el Pamesa Teruel. El primer partit al barri serà l’1 de novembre contra el Soria Voleibol, completant les dues primeres jornades contra equips que aspiren a competir pel títol. Aquesta serà una bona prova de nivell per a un equip que s’ha renovat aquest estiu amb reforços de nivell i que té l’objectiu de lluitar per entrar en el play-off. En aquest sentit, les noves incorporacions seran clau per viure una bona temporada. Ismael Alomar, el nou central dels tarragonins procedent de Puerto Rico, haurà de ser una referència per l’equip. L’entrenador Vlado Stevovski treballa perquè l’equip estigui a punt.