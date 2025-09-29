Bàsquet
Un Traoré excels no és suficient per evitar la derrota del CB Salou contra l’Osca (80-93)
Els salouencs van acabar la pretemporada amb bones sensacions però un resultat dolent
El Club Bàsquet Salou va caure ahir davant el LOBE Huesca la Magia (80-93) en l’últim partit de la Copa Espanya. Un partit molt disputat en què els salouencs van ser liderats per Brehima Traoré (41 punts), tot i que no va ser suficient. Un fatídic últim quart va condemnar a la derrota als de Jesús Muñiz.
Des de bon inici, el partit va arrencar amb un ritme molt intens. Els atacs superaven les defenses amb els dos equips amb bon canell des de la línia de tres. Especialment, Bieshaar, l’estrella de l’Osca. Tot i això, les transicions dels salouencs eren incisives amb un Martínez que donava bones assistències. Així, el primer període acabava amb un parcial de 25-22 en un matx molt igualat. Brehima Traoré era el que més punts anotava pel Salou, ja fos des de la línia de tres o en penetracions. Mentrestant, l’Osca castigava amb el rebot ofensiu, però els locals es mantenien ferms i no perdien la cara al partit. Així, la igualtat es mantenia i es va arribar a la mitja part amb un marcador de 45-48. En la represa, l’equilibri entre els dos equips es mantenia. El ritme alt de joc no donava treva i les màximes diferències eren d’uns sis punts després d’un bon parcial dels aragonesos. Però els salouencs es mantenien ferms amb un Traoré excels, ben acompanyat per Sims i Del Cerro. Amb tot, es va arribar al final del tercer quart amb un avantatge de cinc punts per part de l’Osca: 64-69. I l’últim període va continuar igual, amb un Osca que s’emportava rebots i els aprofitava, i un Salou que vivia de Traoré.
Fatídic últim quart
Amb sis minuts pel final del partit, una antiesportiva va deixar l’Osca amb un avantatge de nou punts. Els aragonesos tenien més cames als instants decisius i augmentaven la distància amb el pas dels minuts. Els jugadors salouencs notaven el cansament i tenien dubtes a l’atac. Unes vacil·lacions que l’Osca no tenia i corria al contraatac amb solvència. Això feia que el marcador fos cada cop més contundent. Un resultat que no es traduïa amb el que s’havia vist al Milà durant gairebé 35 minuts de partit.
El CB Salou acaba així la seva pretemporada i arrencarà diumenge vinent la lliga a Segona FEB. Ho farà a la pista del Maderas Sorli Benicarló a les 18 hores i buscarà tornar al camí de la victòria.