Tarragona ja té dates per al Campionat d'Europa de Triatló 2026: 13 i 14 de juny

La designació de Tarragona com a seu va ser aprovada per unanimitat pel Comitè Executiu de Europe Triathlon

L'entorn del Port de Tarragona serà l'epicentre de les proves.

L'entorn del Port de Tarragona serà l'epicentre de les proves.Marc Colilla/Fetri

El Campionat d’Europa de Triatló en distància olímpica que se celebrarà a Tarragona el 2026 ja té dates confirmades: serà el dissabte 13 i el diumenge 14 de juny, amb el Port de Tarragona com a epicentre d’una cita que reunirà a l’elit continental i a milers de triatletes de totes les categories.

La designació de Tarragona com a seu va ser aprovada per unanimitat pel Comitè Executiu de Europe Triathlon, i ara l’anunci de les dates marca una nova fita en el compte enrere cap a un campionat que combinarà les proves Elit, Paratriatló i Grups d’Edat en les distàncies Sprint i Estàndard.

En els pròxims mesos, tant la Europe Triathlon, FETRI, l’Ajuntament de Tarragona, la Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat Portuària de Tarragona i la Federació Catalana de Triatló treballaran estretament per a ultimar els detalls del cap de setmana de competició, els recorreguts i els horaris de les diferents categories Elit, Grups d’Edat i Paratriatló. I, pròximament, s’anirà publicant, en els canals oficials de la Federació Espanyola de Triatló, més informació vinculada a l’esdeveniment i a la resta d’activitats.

Un esdeveniment amb projecció internacional

El Campionat d’Europa de Triatló Tarragona 2026 reunirà a centenars de triatletes de tota Europa i atraurà a milers de visitants durant el cap de setmana de competició. L’entorn urbà i marítim del Port de Tarragona serà el gran escenari d’un esdeveniment que aspira a deixar un llegat esportiu i social durador per a la ciutat i per Catalunya.

