Triatló
Tarragona ja té dates per al Campionat d'Europa de Triatló 2026: 13 i 14 de juny
La designació de Tarragona com a seu va ser aprovada per unanimitat pel Comitè Executiu de Europe Triathlon
El Campionat d’Europa de Triatló en distància olímpica que se celebrarà a Tarragona el 2026 ja té dates confirmades: serà el dissabte 13 i el diumenge 14 de juny, amb el Port de Tarragona com a epicentre d’una cita que reunirà a l’elit continental i a milers de triatletes de totes les categories.
La designació de Tarragona com a seu va ser aprovada per unanimitat pel Comitè Executiu de Europe Triathlon, i ara l’anunci de les dates marca una nova fita en el compte enrere cap a un campionat que combinarà les proves Elit, Paratriatló i Grups d’Edat en les distàncies Sprint i Estàndard.
En els pròxims mesos, tant la Europe Triathlon, FETRI, l’Ajuntament de Tarragona, la Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat Portuària de Tarragona i la Federació Catalana de Triatló treballaran estretament per a ultimar els detalls del cap de setmana de competició, els recorreguts i els horaris de les diferents categories Elit, Grups d’Edat i Paratriatló. I, pròximament, s’anirà publicant, en els canals oficials de la Federació Espanyola de Triatló, més informació vinculada a l’esdeveniment i a la resta d’activitats.
Un esdeveniment amb projecció internacional
El Campionat d’Europa de Triatló Tarragona 2026 reunirà a centenars de triatletes de tota Europa i atraurà a milers de visitants durant el cap de setmana de competició. L’entorn urbà i marítim del Port de Tarragona serà el gran escenari d’un esdeveniment que aspira a deixar un llegat esportiu i social durador per a la ciutat i per Catalunya.