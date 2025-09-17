Futbol
Juan Francisco Muñoz, nomenat nou delegat de l’FCF a Tarragona
El nou directiu ha rebut el suport de la junta presidida per Joan Soteras
La Federació Catalana de Futbol ja té un nou delegat territorial a Tarragona. Juan Francisco Muñoz, nascut a Cartagena, però amb tota una vida a la Pobla de Mafumet, consta amb experiència primer, com a jugador, i després com a directiu del CF Pobla de Mafumet, club al qual està vinculat des del 2007.
Muñoz ha agafat el relleu de José Cosano, qui va dimitir del seu càrrec el passat dilluns argumentat «incompatibilitats ideològiques». Ara, Muñoz agafa les regnes de la delegació territorial del futbol a Tarragona després que la Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol presidida per Joan Soteras el nomenés en majoria.
Juan Francisco Muñoz no és un desconegut en el món del futbol tarragoní, de fet la seva entrada a la delegació tarragonina va ser el 2023 amb l’inici de l’etapa de José Cosano. Llavors, Muñoz va entrar com a subdelegat per donar suport en el treball i la comunicació constant amb els clubs del territori.
Ara, després de la dimissió de José Cosano així com els subdelegats Toni Nieto i Aniceto Galván, es farà càrrec del futbol tarragoní tot just en una setmana en la qual donaran el tret de sortida totes les competicions territorials. Aquest dissabte enceten oficialment les lligues des de quarta catalana a la lliga Elit, la màxima categoria a nivell català. A més, també comencen les lligues de futbol femení.
El directiu és conegut per la seva implicació en la Pobla de Mafumet. Ha estat vinculat a l’equip pobletà des del 2007, com a directiu i, ara com a vocal, defensant el futbol territorial i els equips de poble. Muñoz, que forma part de la delegació de Tarragona des del 2023, ja ha començat a treballar en el nou curs esportiu.