Triatló
Tarragona ja té dates per al Campionat d'Europa de Triatló 2026
Es farà el cap de setmana del 13 i 14 de juny
El Campionat d'Europa de Triatló en distància olímpica que se celebrarà a Tarragona el 2026 ja té dates confirmades: serà el dissabte 13 i el diumenge 14 de juny, amb el Port de Tarragona com epicentre d'una cita que reunirà l'elit continental i milers de triatletes de totes les categories.
La designació de Tarragona com a seu va ser aprovada per unanimitat pel Comitè Executiu d'Europe Triathlon, i l'anunci de les dates marca ara una nova fita pel compte enrere cap a un campionat que combinarà les proves Elit, Paratriatló i Grups d'Edat a les distàncies Sprint i Estàndard.
El conseller d'Esports i Turisme Esportiu de l'Ajuntament de Tarragona, Mario Soler, ha assenyalat que «el cap de setmana del 13 i 14 de juny de 2026, Tarragona tornarà a situar-se en el mapa internacional de l'esport. Aquest serà un esdeveniment espectacular que tindrà lloc a la nostra ciutat gràcies al treball conjunt entre institucions i entitats. Ens sentim molt orgullosos d’acollir una cita esportiva d’aquesta envergadura que demostra que Tarragona ja és tot un referent esportiu».
En els propers mesos, tant l'Europe Triathlon, FETRI, Ajuntament de Tarragona, la Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya, l'Autoritat Portuària de Tarragona, la Federació Catalana de Triatló treballaran colze a colze per ultimar els detalls del cap de setmana de competició, els recorreguts i els horaris de les diferents categories.
Un esdeveniment amb projecció internacional
El Campionat d'Europa de Triatló Tarragona 2026 reunirà centenars de triatletes de tot Europa i atraurà milers de visitants durant el cap de setmana de competició. L'entorn urbà i marítim del Port de Tarragona serà el gran escenari d´un esdeveniment que aspira a deixar un llegat esportiu i social durador per a la ciutat i per a Catalunya.