Pàdel
Reus es convertirà en la capital mundial del pàdel formatiu
La ciutat acollirà el FIP Junior World Cup Costa Daurada Reus 2025 del 29 de setembre al 4 d’octubre
Del 29 de setembre al 4 d’octubre, Reus acollirà la gran cita mundial del pàdel formatiu: el FIP Junior World Cup Costa Daurada Reus 2025, que reunirà les millors seleccions nacionals en categoria formativa de tots els continents. Les competicions es disputaran al Pavelló Olímpic Municipal, al Club Tennis Reus Monterols i a l’Aurial Pàdel Mas Sedó, convertint la ciutat en l’epicentre internacional del pàdel formatiu.
El FIP Junior World Cup és és la plataforma on neixen les futures llegendes del pàdel. Amb una previsió de més de 600 parelles inscrites i participants de tots els continents, el torneig combina alt nivell competitiu amb valors com la passió, la diversitat i el joc net.
La cerimònia inaugural tindrà lloc el 28 de setembre pels carrers de Reus amb una desfilada de banderes i seleccions nacionals.
Amb aquest esdeveniment, la Costa Daurada consolida la seva posició com a gran aparador internacional del pàdel després d’haver acollit, del 27 de juliol al 3 d’agost, el Cupra Costa Daurada Tarragona Premier Padel P1, i ara el FIP Junior World Cup Costa Daurada Reus.
En la seva intervenció, l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, ha posat de manifest que «aquest és un dels esdeveniments esportius més rellevants dels darrers temps a la nostra ciutat, tant pel volum de participants i visitants que atraurà com per la repercussió internacional que projectarà sobre Reus». Un esdeveniment que «més enllà de l’impacte econòmic, està plenament alineat amb els valors que impulsem com a govern municipal: el foment de l’esport de base, el suport als joves i la promoció d’hàbits saludables», ha afegit.
La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, ha destacat que aquesta competició «representa una aposta estratègica per posicionar la Costa Daurada com a referent internacional en l’organització de competicions esportives».
Durant 6 dies competiran 16 equips masculins i femenins de les categories Sub 14, Sub 16 i Sub 18 dividits en 4 grups de 4. Després de la fase de grups, els dos millors equips de cada grup lluiten per les posicions 1–8, i els dos últims per les posicions 9–16.
Pel que fa a les parelles nacionals es faran quadres per eliminació directa. Fins a dues parelles per país classificat a la fase final per equips, més les parelles procedents d’una fase prèvia oberta sense límit d’inscripcions.