Futbol
José Cosano dimiteix com a delegat de la Federació Catalana a Tarragona
Cosano va destacar que la decisió arriba per «incompatibilitats d’idea» amb la federació
El fins ara delegat territorial a Tarragona de la Federació Catalana de Futbol, José Cosano, ha presentat la seva dimissió després de tres anys en el càrrec.
Cosano, qui va ser regidor a l’Ajuntament de Tarragona així com president de la Federació d’Associacions de Veïns de la ciutat, va destacar a Diari Més que ha decidit renunciar perquè «he vist que la idea anacrònica de l’FCF no és compatible amb la meva forma d’entendre el servei, així que he decidit dimitir».
José Cosano va ser nomenat delegat territorial el mes de març del 2022. Segons l’exdelegat, va entrar a la Federació «per ajudar i posar-me al servei dels clubs del territori» i el mes de maig d’aquell any va completar el seu equip amb Aniceto Galván, Toni Nieto i Juan Francisco Muñoz com a subdelegats. D’aquests, Toni Nieto i Aniceto Galván també van dimitir fa uns dies.
Segons va apuntar Cosano, «la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va deixar clar que les persones que hem gestionat l’FCF han sigut, en tot moment, gent honrada». En aquest punt, l’exdelegat va apuntar que aquesta resolució el defensa perquè «fins al maig d’aquest any he suportat insults de corrupte de qui creia que la delegació era seva».
Cosano va entrar a la delegació territorial el 2022 per suplir a Josep Vives al càrrec. Després d’un any, es va mantenir com a delegat després de la victòria de la candidatura de Joan Soteras a les eleccions celebrades el febrer del 2023. Des de llavors, l’equip de Cosano ha treballat a la delegació territorial i, amb el pas dels anys, segons apunta l’exdelegat, «he vist poc a poc que era incompatible amb la meva forma d’entendre el treball. Espero que en el futur es pensi més en els territoris per al benefici dels clubs».
Ara, la Federació Catalana de Futbol treballa en buscar un nou delegat per agafar les regnes del futbol a Tarragona en una setmana en la qual enceta la temporada 2025-2026.