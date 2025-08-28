Voleibol
El CV Sant Pere i Sant Pau escalfa motors per preparar un curs amb objectius ambiciosos
El conjunt cooperativista vol aspirar a jugar els play-off i sumar més gent a la grada
El CV Sant Pere i Sant Pau va començar ahir a rodar per afrontar una temporada il·lusionant. Fa més de 20 anys que el tècnic Vlado Stevovski forma part del club, però ell mateix va destacar que «els nous reptes sempre s’afronten amb la millor de les il·lusions». No és poca cosa, perquè el club aspira enguany a lluitar per als play-off i també créixer a la grada.
Gairebé la plantilla al complet va assistir ahir a la primera xerrada de Vlado Stevovski al pavelló del Serrallo. Només Ismael Alomar, amb compromisos internacionals, i els cubans Elieser Rojas i Yusnier Morales, que es troben gestionant el visat, no van ser presents a la primera sessió. Il·lusió, ganes i, sobretot, molta feina per instruir a un grup renovat al mètode Stevovski. «Tenim treball per adaptar els nous i automatitzar les bases, hem preparat una pretemporada extensa per aconseguir», assegurava. Els rojillos disputaran fins a vuit partits abans d’encetar la Superlliga.
Ja no són els nous a la lliga, es troben on han d’estar i aspiren a mes. Stevovski va ser clar: «L’any passat vam mantenir una plaça que no havíem d’haver perdut mai.Enguany toca fer un pas més i això s’consegueix treballant».